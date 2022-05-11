Прибыль разработчика главной российской ОС перевалила за миллиард

Разработчик российской ОС Astra Linux по итогам 2021 г. продемонстрировал весьма посредственные результаты по линии прироста выручки, но при этом на 65% увеличил свою чистую прибыль, которая достигла 1,24 млрд руб. В 2022 г. разработчик ожидает существенного прироста финансовых показателей.

Рост прибыли «Астры»

Как выяснил CNews, по итогам 2021 г. чистая прибыль главного юрлица группы «Астра» (ООО «Русбитех-Астра»), известной как разработчик линейки российских ОС Astra Linux, выросла в 1,65 раз. По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), если годом ранее она оказалась на уровне 754,6 млн руб., то за новый отчетный период увеличилась до 1,24 млрд руб. Таким образом, прирост составил 65%.

Динамика роста выручки компании существенно скромнее — 17%. По итогам 2020 г. выручка составила 2,02 млрд руб. По итогам 2021 г. достигла 2,37 млрд руб.

Столь скромные показатели увеличения объема выручки на фоне взятого Россией курса на импортозамещение можно было бы назвать посредственными, однако в «Астре» их считают приемлемыми.

В разговоре с CNews коммерческий директор группы Антон Бугрецов отметил, что 2021 г. выдался непростым для всех участников софтверного рынка с точки зрения реализации программ импортозамещения, в том числе потому что к процессу подключились крупные госкомпании и корпорации, а также отраслевые предприятия и коммерческие структуры.

«У большинства ведущих игроков отечественного рынка наметились большие проекты, и прошло огромное количество пилотов и тестирований, — говорит Бугрецов. — Но так как речь идет о масштабных инфраструктурах, такие проекты в разработке и пресейле обычно занимают несколько лет. Именно прошлый год можно считать временем формирования базы импортозамещения на ближайшие несколько лет».

Прогноз на 2022 г. у топ-менеджера оптимистичный. «Ситуация текущего года дала дополнительный стимул для заказчиков, поэтому в 2022 г. мы ожидаем значительного роста показателей, — сообщил он CNews. — Более того, по данным, основанным на официальной финансовой отчетности компаний из открытых источников, в сегменте российских операционных систем доля Astra Linux на фоне стагнирующего рынка стабильно растет и по результатам прошлого года составляет порядка 70%».

В связи с последней репликой Бугрецова стоит отметить, что у главного конкурента «Астры», компании «Базальт СПО», которая разрабатывает линейку ОС Alt Linux, по итогам 2021 г. выручка просела почти на треть. В отчетный период этот показатель финансовой деятельности организации составил 327,2 млн руб., в то время как год назад он находился на уровне 475,4 млн руб.

Чем запомнилась «Астра» в 2021 году

В начале марта 2021 г. CNews выяснил, что РЖД приобрели 22 тыс. лицензий ОС Astra Linux. Закупка была осуществлена безальтернативно, напрямую у компании-разработчика. Цену договора в РЖД сообщить отказывались.

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Рядом проектов по переходу на Astra Linux отметился в 2021 г. «Росатом» и его «дочки». В частности, в июле CNews выяснил, что информсистема «Росатома» для управления портфелем проектов этой госкорпорации отказывается от ОС Microsoft в пользу российского продукта.

Также в июле 2021 г. CNews выяснил, что использование защищенной ОС специального назначения Astra Linux Special Edition получило в МВД особый приоритет. Более года назад, 21 мая 2020 г. в министерстве был выпущен приказ №362, в соответствии с которым ОС была «поставлена на снабжение органов внутренних дел и предназначена для реализации требований по защите информации при подключении закупаемых технических средств к единой системе информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД».

Приказ в своем названии снабжен пометкой «ДСП» — для служебного пользования, поэтому в публичном доступе его нет. Приведенную выше цитату со ссылкой на приказ №362 можно встретить в документации тендеров министерства на закупку оборудования в разделе требований к предустановленному ПО.

В конце ноября 2021 г. CNews стало известно, что группа «Астра» разработала под свои ОС функциональный аналог Microsoft Active Directory. Поддержку именно этого зарубежного решения в первую очередь прописывают госзаказчики в тендерных документах, когда ставят перед собой цель любой ценой приобрести импортные ОС, а не российские.