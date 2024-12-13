Холкин Илья
Холкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышев Андрей 69 2
|Бобров Михаил 7 2
|Ежов Василий 42 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Заянц Илья 46 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Салий Денис 5 2
|Табаев Илья 4 2
|Бугрецов Антон 22 1
|Букреев Сергей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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