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Индексная книга (каталог) CNews*
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Холкин Илья



13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1
01.07.2024 В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО 1
19.05.2022 «Росатом» полностью переходит на Astra Linux 1
11.03.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.02.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Холкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ростелеком 9701 1
Microsoft Corporation 24625 1
SAP SE 5279 1
Oracle Corporation 6688 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Хост ГК - HostVM 46 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
InterProCom - Интерпроком 42 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 776 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Linux OS 9937 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Чернышев Андрей 69 2
Бобров Михаил 7 2
Ежов Василий 42 2
Турчановский Дмитрий 12 2
Заянц Илья 46 2
Шкурпела Полина 12 2
Салий Денис 5 2
Табаев Илья 4 2
Бугрецов Антон 22 1
Букреев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Украина 7608 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Европа 21768 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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