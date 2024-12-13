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Букреев Сергей



13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Букреев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

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