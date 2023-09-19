В российском мониторе нашли неработающий отечественный чип, добавленный ради попадания в реестр. Производители это гневно отрицают

Известный блогер заявил, что нашел в российском мониторе российский же контроллер, выпаивание которого не приводит к поломке устройства. Наличие этого чипа повышает уровень «российскости» монитора, что является плюсом при госзакупках – его уровень намного выше, чем у ближайших конкурентов. Разработчики утверждают, что блогер занимается «черным пиаром» и не подтверждают изложенную им информацию.

Казаться, а не быть

Российский блогер Максим Горшенин, в прошлом сотрудник компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), обнаружил в мониторе V-MAX ПЦВТ.852859.300 российской компании LightCom российский чип, который, по его словам, ни за что не отвечает. Если выпаять его с платы, монитор, продолжает работать, утверждает блогер, потому что его центральный компонент – это микросхема тайваньского происхождения, скрытая от посторонних глаз под радиатором.

Горшенин, известный под псевдонимом imaxairu, выложил ролик на YouTube, где разобрал монитор LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 с диагональю 27 дюймов, который входит в реестр отечественной электроники с 22 марта 2023 г (номер в реестре 670\1\2023) и имеет 140 баллов локализации. Это очень высокий показатель, и само присутствие монитора в реестре открывает LightCom доступ к госзакупкам. Основной конкурент LightCom на рынке мониторов среди российских вендоров – это компания «Бештау». Уровень «российскости» ее дисплеев, присутствующих в реестре на 19 сентября 2023 г. – не выше 110 баллов.

140 баллов - выдающийся результат

Горшенин ссылается на статью на «Хабре» от 23 июня 2023 г., в котором приводится обзор данного монитора, а также упоминается его «сердце» – управляющая микросхема (контроллер) K1986BE92QI, разработанная российской компанией «Миландр» – производителем микросхем с фабрикой в Зеленограде. При этом на сайте LightCom нет ни единого упоминания этого чипа, в том числе и в спецификациях к монитору.

Комментарии разработчиков

В своем ролике Горшенин подчеркнул, что со стороны LightCom никаких нарушений российского законодательства по части импортозамещения и госзакупок не было, потому что в своей нынешней редакции оно предполагает, что для получения дополнительных баллов «российскости» и попадания в реестр Минпромторга тому или иному устройству достаточно лишь иметь в своем составе российские процессоры и контроллеры, а не использовать их в работе.

На вопрос редакции CNews о том, насколько показанная в ролике Горшенина информация соответствует действительности, представители компании «Лайтком» ответили: «Информация от блогера не соответствует действительности и расценивается нами, как акция черного пиара. Вместе с тем, для попадания в реестр Минпромторга российская интегральная схема в мониторе не нужна. Кроме того, количество баллов за локализацию производства (при преодолении порога в 65 баллов в текущем году и 90 – с 1 января 2024 г.) не дают никаких преференций в госзакупках для этого вида продукции».

Ролик Горшенина на YouTube

Представители «Миландр» тоже сообщили CNews, что «информация не соответствует действительности». «Если хотите можете приехать к нам в Зеленоград. Выберите любой монитор на складе «Лайткома». И попробуйте повторить фокус блогера», – добавили они.

Максим Горшенин прокомментировал CNews ответы разработчиков, заявив: «Что им мешало с самого начала им меня пригласить к себе, а только после ролика таким заниматься? В видео я звонил в «Лайтком» минимум три раза (на видео есть) и один раз в «Миландр», который точно связывался с ними по поводу меня. Плюс я им отправлял письмо до звонков, в видео так же есть скрин письма».

«Прав я, или нет, должны устанавливать компетентные органы, по моим данным проверка начата (есть соответствующие документы у меня на руках), – сообщил CNews Максим Горшенин. – Так же хочу отдельно отметить, что есть несколько модификаций мониторов «Лайтком». условно, в «первой» модификации достаточно одного проводка и все работает. Согласитесь: если припаять один проводок вместо российского чипа, то возникают сомнения о необходимости данного микроконтроллера. И есть вторая модификация, которая мне встречалась. Там нужно припаивать уже три проводка, если выпаиваешь российский контроллер от «Миландра». Первый подает питание на сам зарубежный чип чип Realtek 2525. Второй подает питание на ПЗУ. Третий подает питание на блок, отвечающий за регулировку яркости. Управлением яркости занимаются зарубежные компоненты, российский «Миландр» туда только подает питание».

Два в одном

В своем видеоролике Горшенин наглядно продемонстрировал наличие в мониторе LightCom «секретного ингредиента» в виде контроллера RTD2525AR тайваньской компании Reaktek, который, по словам блогера, в действительности является основной микросхемой монитора, тогда как K1986BE92QI на его работу не влияет никак.

Статья, которую упоминает Горшенин

При этом просто так удалить K1986BE92QI с системной платы монитора у блогера не вышло – в этом случае она перестает работать. А если заменить российский чип на кусочек токопроводящей проволоки, то монитор «оживает», что Горшенин показал в своем видеоролике.

Дороговато за обычный Full HD-монитор

Сам LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 – это обычный монитор с матрицей IPS на 27 дюймов и разрешением Full HD или 1920х1080 точек, и яркостью 300 нит в пике. Время отклика матрицы – 4 мс, контрастность – 1000:1, частота обновления – не больше 75 Гц. К преимуществам монитора можно отнести наличие возможности регулировки экрана по высоте, а также присутствие трех портов USB (два USB-A, один USB-C) и встроенных динамиков.

Когда платить пять цен за импортозамещение не хочется

Редакция CNews нашла LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 в «Ситилинке» по цене 53,3 тыс. руб., но приложенные к профилю модели изображения отличаются от тех, что представлены на сайте производителя. Схожие по характеристикам модели иностранных брендов стоят от 12,2 тыс. руб.

Подробнее о разработчиках

Компания «Миландр», создатель микросхемы K1986BE92QI, называет себя «ведущим российским разработчиком и производителем интегральных микросхем». Юрлицо – АО «ПКК Миландр», основано в 1993 г., зарегистрировано в Зеленограде, имеет уставный капитал 1,2 млн руб. Основной вид деятельности – «производство элементов электронной аппаратуры» (код ОКВЭД 26.11). Актуальная финансовая информация по компании на момент выхода материала, согласно «Контур.фокусу», отсутствовала – последние сведения датированы концом 2018 г. На тот момент выручка компании составляла 2,8 млрд руб., чистая прибыль – 461,1 млн руб.

У АО «ПКК Миландр» есть 100-процентная «дочка» в лице компании ООО «МПК "Миландр"», основанной в Зеленограде в мае 2018 г. с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности – «производство элементов электронной аппаратуры» (код ОКВЭД 26.11). По итогам 2022 г. выручка компании составила 1,2 млн руб., что на 97% меньше, чем годом ранее. Чистый убыток за тот же период составил 5 млн руб. против 15,2 млн руб. в 2021 г.

110 баллов - это не 140

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Что касается LightCom, то ее юрлицо – ООО «Лайтком», образованное в Зеленограде в мае 2012 г. и имеющее уставный капитал 15 тыс. руб. Единственный владелец компании на момент выхода материала – Виталий Болотин, он же ее гендиректор. Основной вид деятельности – «производство компьютеров и периферийного оборудования» (26.20).

Согласно «Контур.фокусу», выручка «Лайтком» в 2022 г. показала 65-процентный рост год к году и достигла 245,8 млн руб., а чистая прибыль оказалась на уровне 24,5 млн руб. Для сравнения, 2021 г. компания завершила с чистым убытком в 372 тыс. руб.