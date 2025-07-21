Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дарчинов Станислав
УПОМИНАНИЯ
Дарчинов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозова Тамара 19 1
|Якимов Антон 11 1
|Чегодаев Станислав 14 1
|Соколовский Александр 40 1
|Фомичев Андрей 72 1
|Горшкова Алена 3 1
|Хазов Даниил 9 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Колупаев Максим 1 1
|Калганов Игорь 52 1
|Исаев Дмитрий 48 1
|Путин Владимир 3273 1
|Комиссаров Дмитрий 231 1
|Бочерова Елена 38 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Горшенин Максим 37 1
|Прокофьев Антон 11 1
|Чернов Федор 32 1
|Григорьев Дмитрий 25 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2020 1
|Ведомости 1107 1
|КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.