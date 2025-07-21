Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178858
ИКТ 13908
Организации 10807
Ведомства 1471
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25904
Персоны 76896
География 2894
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2666
Мероприятия 861

Дарчинов Станислав


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2024 1
21.07.2025 Станислав Дарчинов -

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов

 1
19.10.2023 Дмитрий Григорьев назначен техническим директором Step Logic 1
17.10.2023 Станислав Дарчинов назначен советником генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» по технической политике 1
02.10.2023 Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Дарчинов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 178 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2185 2
Yandex - Яндекс 7916 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 515 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Ланит Экспертиза 3 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Т1 Иннотех 186 1
DataTech 4 1
Google LLC 12022 1
Innotech - Иннотек 3 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 34 1
Softline - Софтлайн 3048 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 36 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 235 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
Microsoft Corporation 24956 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 27 1
Cisco Systems 5170 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
СИНХ - Таттелеком 210 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
ХайТэк Интеграция 23 1
Севен Груп - Seven Group 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 52 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Татнефть 230 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
MSC Cruises 3 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3459 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5950 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12011 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8503 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1394 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10877 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4555 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1373 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1438 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1053 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1917 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 200 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1148 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4249 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 33 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5641 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11549 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7011 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13052 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3173 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3033 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6988 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4993 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25081 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7217 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22136 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12971 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2572 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16428 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1113 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5124 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7217 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21344 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 731 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 316 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
Stafory - робот Вера 345 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 180 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
Linux OS 10367 1
Microsoft Office 3852 1
Microsoft Windows 16026 1
StatCounter 425 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 248 1
НКТ - Р7-Офис 429 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1253 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 845 1
Apache OpenOffice 478 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3364 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Морозова Тамара 19 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 14 1
Соколовский Александр 40 1
Фомичев Андрей 72 1
Горшкова Алена 3 1
Хазов Даниил 9 1
Лутошкин Валерий 3 1
Колупаев Максим 1 1
Калганов Игорь 52 1
Исаев Дмитрий 48 1
Путин Владимир 3273 1
Комиссаров Дмитрий 231 1
Бочерова Елена 38 1
Яскевич Сергей 6 1
Горшенин Максим 37 1
Прокофьев Антон 11 1
Чернов Федор 32 1
Григорьев Дмитрий 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 7
Африка - Африканский регион 3530 2
Ближний Восток 2997 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3134 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1151 1
Индия - Bharat 5582 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
Европа 24450 1
Европа Центральная 275 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 611 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7526 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6015 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3718 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5096 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11217 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9233 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5233 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1783 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5804 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8048 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1292 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5641 1
Аудит - аудиторский услуги 2872 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2020 1
Ведомости 1107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8255 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3359 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
CNews Облачные сервисы 23 1
IDC - International Data Corporation 4925 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 738 1
CNews Fast рейтинг 48 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 83 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2513 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще