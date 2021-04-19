После бурного роста рынок российского ПО ждет падение

В 2021 г., по оценке IDC, рынок российского ПО, переживший в 2020 г. стремительный рост из-за пандемии COVID-19, может немного сократиться. Это станет следствием отсутствия столь масштабных инвестиций в него, вызванных пандемией. Участники рынка, напротив, полагают, что вместо сокращения сферу разработки софта ждет рост, в том числе и за счет различных инициатив поддержки со стороны государства.

Взлет сменится падением

Российский рынок информационных технологий в 2021 г. ожидает сокращение в сфере разработки ПО на фоне показателей 2020 г. По оценке экспертов аналитической компании IDC, оно составит 0,2%, и связано будет с изменением приоритетов компаний, работающих в этой сфере.

Аналитики IDC считают, что сокращение ждет и сегмент корпоративной инфраструктуры, и оно окажется более значительным – 3% год к году. При этом в целом ИТ-рынок в 2021 г. продолжит расти за счет других своих секторов. В 2020 г. его рост составил 14%, и рынок достиг 1,833 трлн руб. Прогнозы роста в 2021 г. аналитики пока не приводят.

В IDC небольшой откат в развитии разработки ПО и корпоративной инфраструктуры считают именно следствием их бурного роста в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. За минувший год рынок разработки ПО в денежном эквиваленте вырос на 4%, а сегмент корпоративной инфраструктуры подскочил на 14%. Теперь компании намерены эксплуатировать имеющуюся инфраструктуру без экстренных вложений, характерных для 2020 г.

Денег в сфере разработки ПО меньше не станет

Прогноз аналитиков IDC разделяют и в отечественной компании Step Logic. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на ее технического директора Станислава Дарчинова, руководство Step Logic тоже ждет снижения темпов роста обоих перечисленных сегментов российского ИТ-рынка.

Мнение против

Другие участники рынка, напротив, уверены, что 2021 г. завершится для российских компаний-разработчиков ПО ростом показателей. К такому мнению, пишет издание, склоняется исполнительный директор компании «Акронис инфозащита» Елена Бочерова. Она отметила, что положительная динамика будет напрямую связана с господдержкой отечественной ИТ-сферы, в частности, в первом пакете мер ее поддержки.

В этот пакет входит в первую очередь снижение налога на прибыль с 20% до 3% и страховых взносов с 14% до 7,6%. Такое предложение, как сообщал CNews, летом 2020 г. внес Президент России Владимир Путин, и соответствующие изменения вступили в силу 1 января 2021 г.

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик офисного пакета «Мой офис» тоже считает, что в 2021 г. сфера разработки ПО продемонстрирует положительную динамику. Генеральный директор НОТ Дмитрий Комиссаров, по данным «Коммерсанта», полагает, что наиболее эффективным 2021 г. будет для компаний, создающих софт для совместной работы.

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Вероятно, это будет связано с изменениями в использовании подобного рода софта на территории России. Например, в конце марта 2021 г. американская компания Zoom Video Communications, разработчик сервиса видеоконференций Zoom, отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу лицензий Zoom организациям из российского госсектора. В начале апреля 2021 г. компания изменила свое решение и все-таки разрешила госструктурам закупать лицензии на использование Zoom, но на условиях, отличных от первоначальных.

Кого еще ожидает рост

Наряду с разработчиками ПО для совместной работы рост в 2021 г. могут продемонстрировать и компании из сегмента заказной разработки, считает гендиректор «IT_One» Сергей Яскевич. По его словам, они получают заказы не из ИТ-отделов компаний-клиентов, а напрямую из тех подразделений, которым нужен специализированный софт. Это может быть, к примеру, отдел логистики, продаж или маркетинга.

О секторе заказной разработки ПО российского ИТ-рынка, пишет «Коммерсант», упомянул и глава департамента по реализации проектов компании Softline Дмитрий Исаев. Он утверждает, что в этой сфере в настоящее время наблюдается рост зарплат разработчиков, что может послужить дополнительным стимулом к его развитию и привлечь внимание разработчиков из развивающихся стран, включая Индию.

Заинтересовать иностранных программистов в работе на российские компании хотят и власти. Они подготовили второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, состоящий из 64 пунктов, среди которых, как сообщал CNews, есть идея заманивать таких разработчиков видом на жительство в «России». В обмен на него программисты должны будут работать на отечественные компании полностью на их условиях, включая и уровень заработной платы.