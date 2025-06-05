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Бурданов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|Рынок ИТ: итоги 2024 1
|05.06.2025
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Алексей Бурданов -
Алексей Бурданов, Outlines Tech: В ближайшие три–пять лет рынок останется за индивидуальной разработкой1
Бурданов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
|Дарчинов Станислав 7 1
|Кальметов Игорь 20 1
|Субботин Александр 8 1
|Мартынов Александр 50 1
|Курасов Алексей 19 1
|Кулашова Анна 54 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 1
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