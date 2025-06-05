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Бурданов Алексей


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2024 1
05.06.2025 Алексей Бурданов -

Алексей Бурданов, Outlines Tech: В ближайшие три–пять лет рынок останется за индивидуальной разработкой

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Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бурданов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МБК лаб - Лаборатория МБК 27 1
Севен Груп - Seven Group 3 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 143 1
ХайТэк Интеграция 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2199 1
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ИКС 351 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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