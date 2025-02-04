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Кальметов Игорь



04.02.2025 В почтовом сервере TEGU Enterprise появилось мультихранилище для оптимизации работы с тяжелыми базами данных 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise 1
30.10.2024 Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise 1
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe 1
07.12.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU 1
15.08.2023 ГК Softline и Tegu подписали партнерское соглашение 1
19.07.2023 Подтверждена корректная работа почтового сервера Tegu в среде ОС Astra Linux 1
10.07.2023 Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ 1
06.07.2023 ОС «Альт Сервер 10» прошла испытания на совместимость с почтовыми серверами Tegu FreeWare, Tegu Professional и Tegu Enterprise 1
02.11.2021 Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu 1
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
04.08.2014 «Союз-Телефонстрой» выбрал Mind в качестве поставщика ВКС 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Кальметов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МБК лаб - Лаборатория МБК 18 12
Softline - Софтлайн 2826 3
Базальт СПО - BaseALT 658 2
Ред Софт - Red Soft 711 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 95 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 1
Softline - Polymatica - Полиматика 174 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Газинформсервис - ГИС 276 1
Digt - Цифровые технологии 11 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 12
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 7
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 725 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 4
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 4
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 4
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 413 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2484 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 318 2
Программный стек 215 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1912 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4873 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3929 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 40 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 11 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8017 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1685 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3103 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3833 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 374 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11008 1
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 30 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 652 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 18 12
Linux OS 9977 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 185 2
Microsoft Exchange 1716 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 2
Microsoft Windows 15689 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 931 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 530 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 42 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Softline Universe - SLU 29 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 64 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 102 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 486 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 696 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1262 1
Смирнов Алексей 243 1
Рустамов Рустам 415 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Орлов Станислав 48 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Тремзин Олег 12 1
Сидоров Александр 17 1
Пилипчук Александр 13 1
Макаров Андрей 24 1
Залманова Александра 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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