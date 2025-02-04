Кальметов Игорь
Кальметов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Алексей 243 1
|Рустамов Рустам 415 1
|Завирюха Дмитрий 12 1
|Орлов Станислав 48 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Тремзин Олег 12 1
|Сидоров Александр 17 1
|Пилипчук Александр 13 1
|Макаров Андрей 24 1
|Залманова Александра 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 13
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
|Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
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