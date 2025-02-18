TEGU Enterprise заместил MS Exchange в инфраструктуре российского производителя электроники

Почтовый сервер TEGU Enterprise компании «МБК Лаб» заместил MS Exchange в инфраструктуре российского производителя электроники. За три месяца с использованием механизма бесшовной миграции на российские технологии переведены 1000 рабочих мест системообразующей организации — субъекта критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

Проект реализован в рамках перевода значимых объектов КИИ на отечественное ПО, что предъявляло строгие требования к почтовой системе. Среди критериев отбора — собственный стек технологий с полным контролем кода, высокий уровень информационной безопасности (устойчивость к атакам, защита от утечек конфиденциальных данных, гибкое управление доступом с учетом подсетей, аккаунтов и групп пользователей), а также сопоставимая с MS Exchange функциональность.

Проект занял три месяца, включая этап тестирования. Все работы по развертыванию, настройке и запуску почтовой системы были выполнены на стороне заказчика при консультационной и технической поддержке специалистов «МБК Лаб». Миграция проведена за счет средств TEGU Enterprise с параллельной работой старого и нового серверов. Это обеспечило плавный и незаметный для пользователей переход без остановки работы сервисов.

«Патентная чистота, встроенные инструменты защиты и высокая производительность TEGU Enterprise делают его оптимальным решением для перехода на независимые технологии, обеспечивая безопасность, надежность и стабильность почтовых систем с соблюдением всех требований российского законодательства. Наш почтовый сервер совместим со многими отечественными операционными системами, СУБД, средствами информационной защиты и другими классами решений, что упрощает его применение в комплексных инфраструктурных проектах», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор «МБК Лаб».

TEGU Enterprise — отечественный почтовый сервер для организации корпоративных коммуникаций в организациях, с численностью от 150 человек до сотен тысяч сотрудников. Решение работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux и включает в себя почтовую службу, сервис адресных книг и календарей. Продукт разработан с нуля как высоконагруженное геораспределенное кластерное приложение. Входит в реестр отечественного ПО, не имеет заимствований и основан на оригинальной архитектуре.