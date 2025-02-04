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МБК лаб TEGU почтовый сервер

МБК лаб - TEGU - почтовый сервер

TEGU – отечественный почтовый сервер (ПО). Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux. TEGU позволяет организовать обмен с любыми почтовыми серверами по протоколу SMTP, поддерживает почтовые клиенты по протоколу IMAP/SMTP.


04.02.2025 В почтовом сервере TEGU Enterprise появилось мультихранилище для оптимизации работы с тяжелыми базами данных 2
05.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise 3
30.10.2024 Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise 3
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe 2
07.12.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU 2
01.12.2023 ICL Services и «Лаборатория МБК» развивают импортозамещение почтовых сервисов в России 2
04.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с «КриптоАРМ ГОСТ 3» 1
15.08.2023 ГК Softline и Tegu подписали партнерское соглашение 1
20.07.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных почтовых решений 2023 1
19.07.2023 Подтверждена корректная работа почтового сервера Tegu в среде ОС Astra Linux 1
10.07.2023 Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ 4
06.07.2023 ОС «Альт Сервер 10» прошла испытания на совместимость с почтовыми серверами Tegu FreeWare, Tegu Professional и Tegu Enterprise 4
02.11.2021 Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 4
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 35

МБК лаб и организации, системы, технологии, персоны:

МБК лаб - Лаборатория МБК 18 16
Базальт СПО - BaseALT 658 4
Ред Софт - Red Soft 711 3
Softline - Софтлайн 2826 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 2
Ростелеком 9716 1
Huawei 3941 1
Red Hat 1306 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Eltex - Предприятие Элтекс 153 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 95 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Softline - Polymatica - Полиматика 174 1
ICL ГК 382 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Digt - Цифровые технологии 11 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
Газинформсервис - ГИС 276 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 14
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 8
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 725 8
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 6
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2484 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 2
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Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 30 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 40 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 11 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20830 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4873 1
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Microsoft Exchange 1716 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 2
Microsoft Windows 15689 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 2
НКТ - Р7-Офис 381 2
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 239 2
VK WorkMail - Почта+ 22 2
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 42 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 64 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 862 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 1
SUSE openSUSE 93 1
Red Hat Linux 182 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Arch Linux 29 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
Linux - Debian GNU 471 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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