МБК лаб - TEGU - почтовый сервер

TEGU – отечественный почтовый сервер (ПО). Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux. TEGU позволяет организовать обмен с любыми почтовыми серверами по протоколу SMTP, поддерживает почтовые клиенты по протоколу IMAP/SMTP.