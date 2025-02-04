МБК лаб TEGU почтовый сервер
TEGU – отечественный почтовый сервер (ПО). Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux. TEGU позволяет организовать обмен с любыми почтовыми серверами по протоколу SMTP, поддерживает почтовые клиенты по протоколу IMAP/SMTP.
МБК лаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Кальметов Игорь 13 12
|Рустамов Рустам 415 2
|Смирнов Алексей 243 1
|Завирюха Дмитрий 12 1
|Огурцов Артем 6 1
|Лошаков Антон 2 1
|Графеев Владимир 3 1
|Орлов Станислав 48 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Тремзин Олег 12 1
|Сидоров Александр 17 1
|Герасимов Михаил 9 1
|Голубицын Александр 1 1
|Пилипчук Александр 13 1
|Залманова Александра 8 1
|Макаров Андрей 24 1
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