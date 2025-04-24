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Почтовый сервер TEGU Enterprise добавил поддержку адресов на кириллице

Почтовый сервер TEGU Enterprise, разработанный компанией «Лаборатория МБК» («МБК Лаб»), получил поддержку email-адресов на любых языках — от кириллицы до арабского и китайского письма. Начиная с версии 1.51, сервер полностью совместим с интернационализированными доменами (IDN) и адресами (EAI) и соответствует «золотому уровню» универсального принятия по версии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», выполняющего функции регистратуры национальных доменов верхнего уровня .RU и кириллического .РФ. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

TEGU Enterprise корректно работает с адресами, содержащими символы национальных алфавитов — как в доменной зоне, так и в локальной части (до знака @). Например, пользователи могут создавать и использовать адреса вроде тегу@тегу.рф. Сервер принимает, проверяет, хранит и отображает такие адреса на всех этапах — от регистрации до доставки сообщений.

Для реализации универсального принятия TEGU Enterprise использует несколько технологий. Он поддерживает расширения протоколов SMTP Extension for Internationalized Email (RFC 6531) и IMAP Support for UTF-8 (RFC 9755), что позволяет передавать адреса в формате UTF-8 без дополнительного кодирования. Если же другая система не поддерживает эти расширения, сервер автоматически переходит на кодировку Punycode, сохраняя совместимость с существующей инфраструктурой интернета.

«Развитие электронной почты на разных алфавитах — важный шаг к созданию по-настоящему многоязычного интернета. Мы видим растущий спрос на кириллические адреса как со стороны государственных структур, так и бизнеса. Поддержка таких адресов в TEGU Enterprise — это не просто техническое обновление, а вклад в цифровой суверенитет и удобство интернета для миллионов русскоязычных пользователей», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор компании «Лаборатория МБК».

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