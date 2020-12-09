Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС

«МБК лаб» и «Ред софт» объявили о технологическом партнерстве. В целях развития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно почтового сервера Tegu (производства «МБК лаб») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»).

Почтовый сервер Tegu - программный продукт, не содержащий компоненты разработок иностранного и иного происхождения. Сервер отличают: нетребовательность к аппаратным ресурсам, расширенная функциональность и защищенность, а также простота установки и администрирования. Продукт зарегистрирован Роспатентом № 2020661802 от 01.10.2020 и распространяется по лицензии GPL3.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Создание современной отечественной цифровой экосистемы – важнейшая задача российской ИТ-отрасли. Лаборатория МБК успешно решает задачи импортозамещения, оставаясь при этом активным участником движения Open Source. Частью стратегии нашей компании является стремление к такому качеству разрабатываемого ПО, при котором его функциональность, производительность и удобство администрирования не уступали известным аналогам. Подтверждение совместимости почтового сервера Tegu с российской операционной системой РЕД ОС - значительный этап в деятельности «МБК лаб», однако впереди у нас большие планы по дальнейшему развитию программного продукта», - сказал Игорь Кальметов, генеральный директор «МБК лаб».

«Подтверждение совместимости РЕД ОС с Tegu расширяет функционал нашей операционной системы в части пользовательских возможностей. С учётом широкого списка совместимых в РЕД ОС решений, выбор используемого ПО всегда остаётся за пользователем», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».