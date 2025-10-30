Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«МБК Лаб» и «Газинформсервис» представили комплекс решений для корпоративной почты TEGIS

Компании «Лаборатория МБК» («МБК Лаб») и «Газинформсервис» объявили о технологической коллаборации и представили комплекс решений TEGIS — инфраструктурную связку российского почтового сервера TEGU Enterprise и системы управления базами данных Jatoba. Комплекс предназначен для построения масштабируемой, безопасной и полностью импортонезависимой корпоративной почты. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

В составе комплекса TEGIS почтовый сервер TEGU Enterprise использует для хранения и обработки данных СУБД Jatoba. TEGIS позволяет организовать корпоративные коммуникации, включая почту, календари и адресные книги, в высоконагруженных средах — один инстанс способен обслуживать до 150 тыс. почтовых ящиков.

Почтовый сервер TEGU Enterprise (разработка компании «МБК Лаб») и СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») входят в реестр отечественного ПО, что позволяет использовать их в инфраструктурных проектах, реализуемых по требованиям импортозамещения. Совместное применение TEGU и Jatoba протестировано и сертифицировано. В рамках поддержки отечественных компаний партнеры предусмотрели специальные условия внедрения комплекса TEGIS, включая снижение стоимости до 50%.

TEGU Enterprise — российский on-premise почтовый сервер под управлением ОС Linux. В отличие от большинства решений, использующих файловое хранилище (maildir), TEGU сохраняет письма, вложения, календари и адресные книги в базе данных. Такой подход обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость, позволяя почтовому серверу стабильно обслуживать десятки и сотни тысяч пользователей.

СУБД Jatoba структурирует информацию, обеспечивая доступ к любым данным, связанным с почтовыми сообщениями или используемым в других бизнес-процессах.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

«TEGIS делает современные отечественные решения доступными для бизнеса и помогает компаниям перейти на полностью независимую почтовую инфраструктуру. Комплекс подходит для проектов в рамках импортозамещения и устойчиво работает в тяжелых корпоративных средах. Мы стремились создать продукт, который не требует компромиссов по качеству и функциональности — TEGIS полностью готов к промышленной эксплуатации и прошел все необходимые тестирования», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор компании «МБК Лаб».

«В основе нашей стратегии — активное сотрудничество с другими вендорами. Мы целенаправленно ищем и находим решения, которые дополняют друг друга, предоставляя нашим заказчикам расширенный функционал, повышенную надежность и безупречную безопасность. Ярким примером такого успешного партнерства является TEGIS. Это решение стало результатом значительных совместных усилий и глубокой проработки. Выбирая TEGIS, вы получаете не просто надежную почтовую платформу, но и полную уверенность в безопасности всех ваших данных», — сказал Игорь Закурдаев, руководитель направления по работе с партнерами компании «Газинформсервис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/