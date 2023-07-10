Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ

Компания «Лаборатория МБК» и группа компаний «АЛМИ» в рамках соглашения о сотрудничестве провели успешные испытания на совместимость и корректную работоспособность почтовых серверов TEGU Freware / TEGU Professional / TEGU Enterprise с почтовым клиентом AMail для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры широкого спектра организаций на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ.

TEGU – это отечественное серверное ПО, представляющее собой почтовый сервер, работающий на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux, позволяющий организовать обмен с любыми почтовыми серверами по протоколу SMTP и поддерживающий почтовые клиенты по протоколу IMAP/SMTP. TEGU имеет полностью российское происхождение, разработан с нуля и не имеет каких-либо заимствований. Сервер изначально создавался как высоконагруженное серверное приложение. Все компоненты сервера отличает оригинальная философия и архитектура. Ряд системных свойств TEGU не имеет аналогов в России и мире. Сервер зарегистрирован в российском реестре ПО, поддерживает всю линейку отечественных операционных систем и аппаратных архитектур, способен интегрироваться с большим количеством смежных систем.

AMail – почтовый клиент, представляющий собой программу для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой. Имеет функцию органайзера со встроенным календарем. Поддерживает основные протоколы MS Exchange и других почтовых сервисов. Входит в состав офисного пакета AltеrOffice, внесенного в реестр отечественного ПО за №7114 (Приказ Минцифры России от 12.10.2020 №522).

«Отечественных почтовых клиентов, зарегистрированных в реестре Минцифры, весьма немного. Поэтому обеспечение совместимости с AMail является для нас крайне важным фактором. Системы на базе TEGU и AMail в состоянии обслуживать до 400 тыс. пользователей», – отметил генеральный директор «Лаборатории МБК» Игорь Кальметов.

«Мы очень рады, что «Лаборатория МБК» пополнила ряды наших технологических партнеров. TEGU является оптимальной альтернативой Microsoft Exchange и его тандем с AMail представляет собой эффективное и безопасное решение, способное удовлетворить потребностям заказчиков на всех уровнях в рамках перехода на отечественное ПО», – отметил технический директор ГК АЛМИ Станислав Орлов.