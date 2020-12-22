«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

«Ростелеком» собирается перевести все свои серверы на российскую платформу «Ред ОС». По плану, все работы должны быть завершены до конца 2023 г., плюс в будущем оператор планирует перевести на отечественные ОС и рабочие места сотрудников. Какой настольной ОС «Ростелеком» отдаст предпочтение, пока неизвестно.

Переход на российскую ОС

Оператор связи «Ростелеком» готовится провести импортозамещение в сегменте серверных операционных систем. Как сообщили CNews его представители, в 2021 г. он начнет перевод своих серверов на российскую программную платформу «Ред ОС» компании «Ред софт».

На момент публикации материала стороны заключили лицензионный договор на использование «Ред ОС» во внутренних системах «Ростелекома». Оператор задействует эту ОС в конфигурации «Сервер», так как у нее также есть версия для рабочих станций.

Перевод серверов «Ростелекома» на «Ред ОС» будет постепенным. Он начнется в 2021 г. (без указания точной даты) и продлится вплоть до конца 2023 г. Тестирование системы на оборудовании оператора было завершено в октябре 2020 г.

«Ред ОС» – это российский дистрибутив Linux, первый выпуск которого состоялся в ноябре 2017 г. По словам разработчиков, он базируется на собственных наработках и СПО, взятых непосредственно из апстримов авторов пакетов. В «Ред ОС» используется формат пакетов RPM, как в дистрибутивах семейства Red Hat.

Интерфейс пользовательской версии «Ред ОС»

«Ред ОС» сертифицирована сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Также «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российского ПО под номером 3751.

Какие сервисы переведут на «Ред ОС»

В Ростелекоме не сообщили, какие именно сервисы и в какой последовательности будут переведены на российский Linux «Ред ОС» к концу 2023 г. «В “Ростелеком” используются порядка 1000 различных систем, в том числе и узкоспециализированных, поэтому тут лучше говорить не про конкретные системы, а принцип их выбора для перевода – в первую очередь на данную ОС будут переводиться системы собственной разработки как уже существующие, так и новые, а также системы российского производства», – рассказали CNews представители оператора. «Заключенный безлимитный договор позволяет «Ростелекому» устанавливать любое количество серверов в течении двух лет. В 2021 г., по нашим оценкам, будет установлено около 2000-2500 серверов как для новых систем, так и с целью перевода существующих», – добавили они.

На перевод серверов под управление «Ред ОС» у «Ростелекома» есть три года

Представители оператора сообщили CNews, что в настоящее время серверы компании работают под управлением Windows и различных Linux-дистрибутивов (Red Hat Linux, CentOS, Ubuntu и др). «Исторически сложилось, что используем различные серверные ОС в зависимости от совместимости ПО с операционными системами», – рассказали они CNews.

Основная операционная система

«Ред ОС», как стало известно CNews, будет основной серверной системой «Ростелекома». В то же время не исключено, что помимо нее оператор будет использовать и другие серверные программные платформы, как отечественные, так и иностранные.

«”Ред ОС” выбрана в качестве приоритетной серверной операционной системы для новых информационных систем и замены текущих. На 2021-2022 гг. мы ведем проект по переводу информационных систем на отечественный стек в части СУБД и ОС и планируем за этот период перевести порядка 50 систем. При этом, безусловно, есть ряд сложностей, поскольку есть некоторые категории софта, нишевые для телеком-рынка, замена которых в настоящий момент времени на российское решение невозможна. С такими решениями мы ищем варианты реализации совместимости этих решений с российскими ОС и СУБД», – сообщили CNews в «Ростелекоме».

Импортозамещение пользователей

В планы «Ростелекома» входит и перевод рабочих мест сотрудников на отечественную операционную систему. В компании не исключают, что в итоге выбор может быть сделан в пользу пользовательской версии «Ред ОС».

Пользовательскую «Ред ОС» можно скачать прямо с официального сайта разработчиков

Как сообщили CNews представители оператора, работы по тестированию и пилотированию клиентских ОС в настоящее время еще ведутся. Сроки их завершения не раскрываются.

По состоянию на 22 декабря 2020 г. «Ред ОС» была доступна для загрузки с официального сайта разработчиков в версии 7.2 «Муром», вышедшей в декабре 2019 г. c ядром Linux версии 4.19.79, тоже образца декабря 2019 г. Разработчики сообщили CNews, что «Ред ОС» 7.2 – это один из самых актуальных по составу отечественных Linux-дистрибутивов. В настоящее время ядро в нем обновлено до версии 5.4.

Кому еще интересна «Ред ОС»

Отечественная «Ред ОС» используется в ряде российских и иностранных сервисов и устройств. К примеру, в начале декабря 2019 г. на этой платформе заработал российский почтовый сервер Tegu компании «МБК лаб», не содержащий компоненты разработок иностранного и иного происхождения.

В январе 2020 г., как сообщал CNews, китайская компания Huawei объявила о планах по установке «Ред ОС» на свои серверы. Taishan 200. Операционная система полностью совместима с их архитектурой.

Huawei Taishan 200

Такое решение было принято Huawei в рамках соглашения, подписанного ею с «Ред софт». Но тут стоит отметить, что китайский производитель не концентрируется только на одной российской ОС – на его серверах также можно встретить «Альт сервер» и Astra Linux.