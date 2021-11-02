Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu

Syssoft, центр экспертизы в области программного обеспечения, заключил соглашение о партнерстве с разработчиком и системным интегратором «Лаборатория МБК».

В рамках партнерства Syssoft будет поставлять российским компаниям флагманское решение «Лаборатории МБК» почтовый сервер Tegu, предназначенный для организации почтового ящика, календарей, системы хранения и редактирования документов.

Программный продукт подойдет для всех отраслей бизнеса и государственных компаний, которые должны выполнять серьезные требования к надежности и защищенности используемых для работы ИТ-систем.

Программный продукт разработан вендором «с нуля» без внешних заимствований. Младшая редакция линейки серверов распространяется согласно лицензии GPL, остальные редакции поставляются по собственным коммерческим лицензиям.

«Отечественный корпоративный почтовый сервер, разработанный новым партнером Syssoft, будет востребованным сервисом для многих наших клиентов. Tegu выгодно отличает скорость внедрения, работоспособность, богатая функциональность, отказоустойчивость и невысокие системные требования, что делает его незаменимым решением для целого ряда российских компаний», — сказал Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

Tegu доступен в трех комплектациях: Professional, Advanced и Enterprise.

Сервис работает в среде Linux, администрируется через веб-интерфейс.

«Мы рады сотрудничеству с одним из крупных российских поставщиков. Syssoft зарекомендовал себя на рынке как внимательный вендор, тонко чувствующий потребности клиентов. Мы уверены, что партнерство будет плодотворным и долгосрочным», — отметил Игорь Кальметов, генеральный директор «Лаборатории МБК».

«Лаборатория МБК» разрабатывает и интегрирует большой спектр отечественного и свободного ПО, проектирует, организует и обслуживает корпоративные сети.