«МБК Лаб» прекращает развитие редакций TEGU Professional и Freeware

Компания «Лаборатория МБК» («МБК Лаб») объявила о завершении развития редакций почтового сервера TEGU Professional и TEGU Freeware. Это стратегическое решение продиктовано перераспределением ресурсов в пользу флагманского продукта TEGU Enterprise и развитием единой почтовой экосистемы на его основе. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

Скачивание дистрибутивов TEGU Professional (коммерческая редакция на базе Maildir) и TEGU Freeware (базовая бесплатная версия) прекращено. Поддержка и обновления для действующих установок доступны до конца 2026 г.

Владельцы бессрочных лицензий TEGU Professional могут бесплатно перейти на флагманскую версию TEGU Enterprise — корпоративное решение для компаний от 150 до сотен тысяч пользователей. Для получения лицензии необходимо обратиться к вендору. Переустановка программного обеспечения не потребуется.

TEGU Enterprise — почтовый сервер, который хранит данные в СУБД и использует асинхронный движок. Решение обеспечивает расширенные возможности администрирования, современный уровень информационной безопасности, производительность и полностью совместимо с российскими операционными системами. Продукт также подготовлен к переходу на новый почтовый протокол 2TMTP, который разрабатывается «МБК Лаб» в качестве замены устаревшим и уязвимым стандартам электронной почты.

«Мы сосредоточены на развитии единой, технологически продвинутой платформы для корпоративной почты. Отказ от более ранних редакций позволяет нам сосредоточить усилия на дальнейшем развитии TEGU Enterprise и формировании полноценной экосистемы вокруг него. Пользователи TEGU Professional получат доступ к новому решению без дополнительных затрат, а в переходный период мы гарантируем полную техническую поддержку», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор «МБК Лаб».