ГК Softline и Tegu подписали партнерское соглашение

ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и системный интегратор «Лаборатория МБК», объявили о старте партнерства. Долгосрочное сотрудничество компаний будет направлено на развитие рынка корпоративных почтовых сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство позволит компаниям реализовать больше проектов по внедрению и адаптации ИТ-решения. Кроме того, клиенты смогут получать через Softline поддержку по любым вопросам, касающимся работы почтовых сервисов Tegu.

Tegu – это отечественное серверное программное обеспечение, представляющее собой почтовый сервер, работающий на оборудовании заказчика (On-Premise) под управлением ОС Linux, позволяющий организовать обмен с любыми почтовыми серверами по протоколу SMTP и поддерживающий почтовые клиенты по протоколу IMAP/SMTP.

Программный продукт разработан вендором «с нуля» без внешних заимствований. Младшая редакция линейки серверов распространяется бесплатно, остальные редакции поставляются по собственным коммерческим лицензиям. Продукт доступен в трех редакциях: Freeware, Professional, Enterprise.

«Компания Softline обладает наработанной базой клиентов, богатым опытом и четким пониманием того, как устроен рынок почтовых сервисов. Наше партнерство открывает перед заказчиками новые широкие перспективы цифровой трансформации бизнеса», – отметил Игорь Кальметов, генеральный директор «Лаборатория МБК».

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«Одно из главных преимуществ Tegu – прозрачные условия сотрудничества и гибкий подход к сложным проектам. Вендор является значимым игроком на рынке почтовых сервисов в России и предоставляет высококачественную альтернативу продуктам, которые ранее предлагались иностранными разработчиками. Мы уверены в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве, которое приведет нас к общему успеху в сегменте импортозамещения», – сказал Олег Тремзин, директор по сервисам в ГК Softline.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. Свыше 7700 сотрудников работают в более чем 25 представительствах компании по всей России, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков.