«МБК Лаб» создает корпоративный почтовый клиент Timon — вложения без ограничений, сотни тысяч контактов и MDM

Компания «Лаборатория МБК» («МБК Лаб»), разработчик российского почтового сервера TEGU Enterprise, анонсировала новый почтовый клиент Timon. В отличие от существующих решений, основанных на доработках open source, Timon создан с нуля и работает на протоколе 2TMTP, который снимает ограничения традиционной почты. Об этом CNews сообщили представители компании «МБК Лаб».

Клиент поддерживает мгновенную доставку сообщений, передачу файлов без ограничений, квитирование отправки и прочтения, масштабируемую синхронизацию контактов и календарей с вложениями, опциональный диалоговый интерфейс, а также систему доступа по подсетям и протоколам.

Вложения без ограничений и чат-интерфейс

Благодаря протоколу 2TMTP в Timon принципиально по-новому решается задача транспорта сообщений. Протокол полностью устраняет ограничение на размер пересылаемых файлов, поэтому пользователи Timon могут мгновенно отправлять файлы любого размера, а также видеть статус отправки и прочтения сообщений (квитирование), как в мессенджерах. При желании можно включить диалоговый интерфейс — письма отображаются как переписка в чатах, а метаданные (подписи, темы писем) выносятся отдельно.

Масштабируемая работа с контактами и календарями

Timon решает одну из ключевых проблем корпоративной ИТ-инфраструктуры крупного бизнеса — невозможность эффективно синхронизировать большие массивы данных. В отличие от устаревших протоколов CalDAV и CardDAV, которые не справляются с загрузкой десятков тысяч контактов и календарей на устройства, протокол 2TMTP обеспечивает мгновенный доступ к этим данным любой емкости. Решение является масштабируемым, обеспечивая работу для организаций с десятками и сотнями тысяч сотрудников.

Разграничение доступа и управление мобильными устройствами

В Timon расширены механизмы разграничения доступа и встроено MDM-управление.

Администратор может задавать правила по пользователям, подсетям и протоколам. Например, бухгалтерия может использовать стандартные почтовые клиенты (SMTP, IMAP) только в офисе, а при работе из дома или командировки доступ разрешен исключительно через защищенный клиент Timon по протоколу 2TMTP. Это обеспечивает полный контроль компании над корпоративной почтой в любой ситуации.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Встроенные MDM-функции Timon позволяют централизованно управлять мобильными устройствами: выдавать профили, блокировать или полностью удалять корпоративные данные при увольнении сотрудника. Ранее при деактивации профиля рабочие контакты и письма оставались на личных устройствах, но с Timon все корпоративные данные можно удалить полностью, обеспечивая полный контроль над почтой и контактами вне офиса.

Безопасность на уровне архитектуры

Timon обеспечивает защиту данных на всех уровнях: все пользовательские данные хранятся на сервере в зашифрованном контейнере, доступ к которым возможен только через серверный ключ. На транспортном уровне 2TMTP обеспечивает встроенное шифрование и контроль целостности без дополнительных надстроек. Благодаря этому данные защищены как при хранении, так и при передаче.

Бета-тест и выпуск на рынок

В настоящее время бета-версия Timon проходит тестирование в фокусной группе. Выпуск в широкий доступ запланирован до конца 2025 г. Рынку будут представлены веб-версия, десктопный клиент для Linux и мобильное приложение для Android.

«Timon — российский почтовый клиент, изначально спроектированный с нуля, а не на базе существующих решений вроде Thunderbird. Мы не делаем “еще один интерфейс к почте” — мы переосмысливаем модель корпоративной коммуникации. В деловой среде почта должна быть мгновенной, безопасной и управляемой. Именно на это работает вся архитектура Timon», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор компании «МБК Лаб».

