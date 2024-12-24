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Индексная книга (каталог) CNews*
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IETF CalDAV Calendaring Extensions to WebDAV сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV



24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое 1
25.09.2024 Обзор корпоративной почтовой системы Mailion 1
25.09.2024 Протоколы для современных почтовых систем: виды, задачи, сфера применения 1
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop 1
09.04.2024 Выпущен квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.34 1
15.11.2023 В Mailion 1.6 реализованы новые технологии для комфортного перехода с иностранных почтовых решений 1
14.11.2023 В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций 1
20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
28.04.2022 Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro 1
04.04.2022 10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу 1
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения 1
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
07.12.2016 Mail.Ru перезапустила свою «почту для бизнеса» 2
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 1
01.08.2013 Microsoft уговорила Google пока не убивать протокол синхронизации 1
20.03.2013 «Календарь Mail.Ru» вышел из беты 1
18.06.2009 iPhone OS 3.0 вышла в России 1
09.04.2009 Apple представила обновленный Xserve на базе Intel Xeon Nehalem 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

IETF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Apple Inc 12101 3
Базальт СПО - BaseALT 655 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Google LLC 11775 2
Stalker Software GmbH 7 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
СБК - Система безопасных коммуникаций 30 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Ростелеком 9701 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Intel Corporation 12197 1
Oracle Corporation 6688 1
Yahoo! 3697 1
SAS Institute 971 1
Deutsche Telekom 911 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Ростех - РТ-Техприёмка 15 1
Rhapsody 57 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
iFellow - АйФэлл 42 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Merlion - Мерлион 793 1
Broadcom - VMware 2359 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
eBay Inc 1619 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 14
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 10
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 439 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 6
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 6
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 57 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 6
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 6
IETF - CardDAV - VCard расширение для WebDAV - клиент/серверный протокол адресной книги для предоставления пользователям доступа к общим данным на сервере 10 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 2
Microsoft Exchange 1714 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 7
Linux OS 9937 7
Microsoft Windows 15657 6
Microsoft Outlook 1390 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 3
Ред Софт - Ред Адм 37 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
VK - Mail.ru Календарь 16 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 2
Kaspersky OS 124 2
VK - Mail.Ru Почта 349 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Asterisk 77 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Google Android 13994 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPod 1537 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Google Gmail 946 1
Apple iPod Touch 745 1
Бутенко Владимир 23 2
Тен Антон 34 2
Малышев Александр 37 1
Савин Сергей 95 1
Маковский Максим 14 1
Семеновская Елена 41 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Никитин Олег 32 1
Конончук Денис 8 1
Геллерман Михаил 34 1
Щеглов Петр 54 1
Орлик Сергей 83 1
Старовойтов Дмитрий 24 1
Киселёв Андрей 12 1
Синьков Кирилл 40 1
Гавриленко Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Ближний Восток 2943 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Восточная 169 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 1
White list - Белый список 102 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
The Verge - Издание 554 1
ComputerWorld 144 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews AWARDS - награда 519 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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