IETF CalDAV Calendaring Extensions to WebDAV сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV
IETF и организации, системы, технологии, персоны:
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|Тен Антон 34 2
|Малышев Александр 37 1
|Савин Сергей 95 1
|Маковский Максим 14 1
|Семеновская Елена 41 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Никитин Олег 32 1
|Конончук Денис 8 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Щеглов Петр 54 1
|Орлик Сергей 83 1
|Старовойтов Дмитрий 24 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Гавриленко Александр 16 1
|The Verge - Издание 554 1
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|IDC - International Data Corporation 4910 1
|IDC Russia - IDC Россия 157 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
|МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
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