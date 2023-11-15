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В Mailion 1.6 реализованы новые технологии для комфортного перехода с иностранных почтовых решений

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске релиза корпоративной почты нового поколения Mailion 1.6. В этой версии основной акцент сделан на системных возможностях, которые упрощают процессы перехода организаций с иностранных решений и обеспечивают более тесную интеграцию Mailion с инфраструктурой заказчиков. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

Больше возможностей при миграции

В релизе были значительно улучшены средства миграции данных из Microsoft Exchange в Mailion: повышена стабильность миграции, расширен список мигрируемых правил и условий, а также сведений в отчете по миграции. Благодаря этому процесс перехода на Mailion стал более комфортным – теперь система обеспечивает полноту мигрируемых данных и создает более информативные отчеты, а также позволяет значительно ускорить миграцию.

Отечественные службы каталогов

В рамках релиза 1.6 были проведены работы по подтверждению совместимости Mailion с популярными российскими службами каталогов «Альт», ALD Pro и «Ред АДМ». Теперь выбор совместимых с Mailion каталогов стал шире, что упростит переход организаций на отечественное ПО.

При работе с внешним каталогом, администратор может настраивать отображение дополнительных полей в карточке пользователя каталога Mailion. Благодаря этому, становится возможным автоматически сформировать наиболее полный профиль пользователей в Mailion при синхронизации глобальной адресной книги.

Интеграция Mailion с внешними системами резервного копирования

В релизе Mailion 1.6 был реализован программный интерфейс (API), с помощью которого осуществляется взаимодействие почтового сервера и системы резервного копирования данных. Технология поддерживает работу со всеми объектами Mailion, такими как письма, вложения, папки, события и вложения в них, контакты, группы, ресурсы, а также пользовательские настройки. Такие объекты можно восстанавливать как по отдельности, так и в режиме полного восстановления системы из резервной копии, в том числе на чистую установку, например, для отработки навыков сотрудников ИТ-службы и проверки консистентности бэкапа. При необходимости администраторы могут настроить полное и инкрементальное резервное копирование.

Более эффективное управление безопасностью почтовой системы

Теперь администраторы Mailion могут формировать «белый» и «черный» списки внешних отправителей писем. При попадании адреса электронной почты или домена в «белый» список, такие письма будут доставляться минуя антиспам-систему. А при включении отправителя в «черный» список, письма от него будут автоматически удаляться или попадать в «корзину». Эта возможность позволяет выделить надежных отправителей писем, даже если с точки зрения антиспам-системы в них содержатся признаки спама, а также ограждает пользователей от получения нежелательных писем.

Рост уровня комфорта при работе с почтой и календарем

Искать нужные письма стало проще и удобнее. В Mailion 1.6 появилась сортировка результатов поиска. Теперь пользователь может не только увидеть релевантные результаты поиска, но и отсортировать их по дате, отправителю, получателю, теме и размеру. Сортировать можно как в прямом, так и в обратном направлении.

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Также в Mailion 1.6 стало возможно создавать правило обработки входящих писем с указанием только части адреса электронной почты. Так, например, можно настроить фильтрацию только по домену в поле «От кого», «Копия» и «Кому», чтобы письма от разных сотрудников одного и того же контрагента отмечались флажком «Важное» или же вся переписка автоматически попадала в специально созданную папку.

Изменения произошли и в работе с календарными событиями. Теперь пользователям доступна расширенная настройка рекуррентных событий – можно создать уникальную повторяемость событий, используя такие параметры, как интервал, дни повторения, условие завершения повторения, а также как конкретные, так и относительные, день и месяц повторения. В Mailion 1.6 также появился двусторонний перенос событий между календарем Mailion и внешним календарем, подключенным по протоколу CalDAV.

«Для почтовых систем, обеспечивающих возможность одновременной работы до одного миллиона пользователей, чрезвычайно важна совместимость с другими корпоративными технологиями. Поэтому, мы уделяем большое внимание развитию средств для интеграции и межпрограммного взаимодействия. Реализованные в этом релизе системные функции значительно упрощают интеграцию Mailion в инфраструктуру заказчика и облегчают реализацию проектов перехода на отечественное программное обеспечение, что в итоге напрямую влияет на достижение нашей страной технологического суверенитета. Помимо этого мы улучшили и пользовательские функции, которые позволяют комфортнее работать с электронной почтой и календарем», — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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«Мойофис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 9000 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2700 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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