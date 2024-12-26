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Савицкий Дмитрий



26.12.2024 Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом 1
24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое 1
13.12.2024 Обновлена дорожная карта развития CommuniGate Pro 1
08.11.2024 Платформу CommuniGate Pro представили на CNews FORUM 1
06.11.2024 СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro 1
17.04.2023 «Ростех» и «Алмаз-антей» будут совместно бороться с киберугрозами в сфере воздушного движения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Савицкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СБК - Система безопасных коммуникаций 30 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Microsoft Outlook 1390 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Linux OS 9937 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows 15657 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Ростех - ОДК УЗГА - Альтиус БПЛА 2 1
Старовойтов Дмитрий 24 1
Иванов Дмитрий 88 1
Волобуев Николай 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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