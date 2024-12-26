Савицкий Дмитрий
Савицкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|СБК - Система безопасных коммуникаций 30 3
|CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
|Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
|Старовойтов Дмитрий 24 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Волобуев Николай 9 1
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