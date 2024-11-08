Платформу CommuniGate Pro представили на CNews FORUM

«На форуме мы рассказали о функционале платформы и будущих доработках. Также представили рынку новые возможности Communigate Pro версии 6.3.38 – прежде всего усиление безопасности платформы, повышение удобство работы и существенное расширение функционала», — сообщил владелец продукта (product owner) Дмитрий Савицкий.

АО «Система Безопасных Коммуникаций» (СБК) — российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций CommuniGate Pro. АО СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.



