Работники всемирно известного медцентра выбили себе компенсацию за ожидание загрузки ПК в начале сменыВсемирно известная американская Клиника Мейо, как выяснилось, недоплачивала сотрудникам, записывающим пациентов на прием. Время, потраченное на загрузку рабочего компьютера и вход в системы, не учитывалось. Жалоба в прокуратуру помогла изменить ситуацию – теперь более 1 тыс. человек получат компенсацию в размере $906 тыс. на всех.
Доплатить за ожидание загрузки ПК
Клиника Мейо начнет оплачивать сотрудникам время, затраченное на запуск рабочего компьютера. По сообщению TechSpot американская медицинская организация согласилась доплатить в общей сложности $906 тыс. персоналу контакт-центра, в обязанности которого входит запись пациентов на прием, после получения судебного иска Офиса генерального прокурора штата Миннесота.
Клиника Мейо (Mayo Clinic) – крупный некоммерческий медицинский, исследовательский и образовательный центр, основанный в 1889 г. в Рочестере (Миннесота, США).
Согласно исковому заявлению, поданному от имени генпрокурора Миннесоты Кита Эллисона (Keith Ellison), схема оплата труда, принятая в медцентре, ранее не предусматривала оплаты простоев, связанных с загрузкой ПК, а также запуском и авторизацией в инструментах, необходимых работникам контакт-центра своих должностных обязанностей. Такие простои характерны для начала смены, а также возврата к работе после обеденного перерыва.
Кроме того, время начала и конца смены при учете округлялось до ближайшего значения с шагом в 15 минут, из-за чего, по мнению представителей штата, персонал клиники зарабатывал еще меньше, чем должен был.
Лучше заплатить, чем судиться дальше
Клиника Мейо с позицией истца не согласилась, но тем не менее предпочла пойти на мировую и выплатить причитающиеся, по мнению Офиса генпрокурора, деньги сотрудникам, нежели тратиться на юристов и продолжать разбирательство в суде. Как отмечает TechSpot, медцентр с мая 2026 г. отказался от практики округления отработанного рабочего времени и начал платить за минуты, расходуемые персоналом на подготовку необходимых инструментов к работе.
По условиям соглашения, достигнутого клиникой с Офисом генпрокурора Миннесоты, возврат к предыдущей схеме учета отработанного времени обернется для организации штрафом в размере $100 тыс.
Разбирательство стартовало еще в 2025 г. Инициировали его сами работники Клинике Мейо, пожаловавшись генпрокурору штата.
Приятный бонус
Помимо изменений в правила учета рабочего времени, Клиника Мейо согласилась перечислит в общей сложности $906 тыс. в качестве компенсации работникам контакт-центра, недополучившим заработную плату.
Выплата причитается 1021 человеку за каждый выход на смену в период с июля 2024 г. по май 2026 г. Компенсированы будут 5,41 минуты за смену в соответствии с индивидуальной почасовой ставкой каждого конкретного работника. Причем затраты времени на возню с ПК и софтом были оценены всего лишь в 1 минуту за смену, тогда как манипуляции с округлением – в 4,41 минуты.
В среднем выходит чуть менее $890 (около 73 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 ноября 2026 г.) до уплаты налогов на человека. Для сравнения, по данным Forbes, средняя заработная плата в штате Миннесота в 2026 г. составляет $5,93 тыс. (14 место среди всех штатов).
Случай в Bank of America и позиция властей
В 2025 г. бывший аналитик Bank of America инициировал аналогичное разбирательство в отношении экс-работодателя. Истица утверждала, что ей и коллегам на удаленке приходилось тратить по 30 минут в день на ожидание загрузки Windows, ввод VPN-токенов и паролей для подключения к рабочим системам до начала оплачиваемого рабочего дня.
По данным Law360, банк согласился выплатить женщине $21,5 тыс. с учетом компенсации расходов на юристов. Судья одобрил сделку в апреле 2026 г.
Федеральные власти США в трудовых спорах такого рода на стороне работников по крайней мере с 2008 г. Как отмечает TechSpot, Министерство труда США настоятельно рекомендует оплачивать время, затрачиваемое персоналом на запуск ПК и программ, необходимых для работы.
Впрочем, иногда работники злоупотребляют благосклонностью законодательства и работодателя. Так, в мае 2024 г. CNews писал о схеме, которую стали проворачивать сотрудники организаций, привыкшие к удаленной работе и вынужденные вернуться в офис. Они начали демонстрировать руководителям поддельные экраны обновления операционной системы – этот процесс, как правило, занимает немало времени, а прерывать его нежелательно.