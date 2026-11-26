«Т-Банк» изучает рынок датасетов, созданных по американским форматам iBeta Level 1 и Level 2 для обучения и тестирования ИИ-модели Liveness Detection. Она нужна для проверки «живости» и позволяет точно отличить даже самый изощренный дипфейк от реального человека. Датасеты в обязательном порядке используют биометрию людей, но эксперты считают, что банк сможет избежать ограничений, связанных с обработкой подобной информации.



«Т-Банк» покупает датасеты

Один из крупнейших российских банков, «Т-Банк», пригласил ИТ-компании принять участие в исследовании рынка для формирования пула потенциальных участников и выявления цен на поставку «датасета для обучения и тестирования модели Liveness Detection (проверка живости)».

Модель Liveness Detection определяет, что перед камерой находится живой человек, а не фотография, видео или маска. Ее применяют при удалённой идентификации клиентов и входе в приложения по лицу.

ИИ "Т-Банк" готов купить датасеты для обучения ИИ модели, борющейся с масками на мошенниках

Названия iBeta Level 1 и Level 2 относятся к уровням тестирования систем защиты от подделки биометрии. Первый уровень проверяет устойчивость к простым атакам, например к печатным фотографиям и показу с экрана. Второй добавляет более сложные атаки, в том числе с масками. Датасет с трехмерными масками нужен, чтобы модель распознавала именно такие попытки обмана.

Процедура проходит в закрытом режиме на площадке «Росэлторг». Для доступа к документам необходимо подписать соглашение о конфиденциальности. При этом в публичном извещении банк раскрыл, что процедура «закупки направлена на приобретение датасета iBeta Level 1 и Level 2 (подмножество с трёхмерными печатными масками)». «Данный датасет необходим для обучения, валидации и тестирования модели обнаружения живости (Liveness Detection)», — говорится в документации.

По итогам III квартала 2026 г. «Т-Банк» занимает седьмое место в России по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном Центром экономического анализа «Интерфакс-ЦЭА». Объем его активов составляет 5,48 трлн руб.

Что такое датасеты iBeta

На рынке под названием «датасеты iBeta Level 1 и Level 2» продаются коммерческие наборы от провайдеров данных, собранные специально под методику американской компании iBeta и типы атак этих уровней (включая объемные 3D-маски). Основные поставщики данных — международные компании Axon Labs, Unidata.pro, Shaip. Фактически датасеты представляют собой наборы разнообразных изображений и биометрических данных как живых людей, так и различных масок.

Прямых российских маркетплейсов, продающих готовые коробочные датасеты именно под стандарты iBeta Level 1 / Level 2 с 3D-масками, в открытом доступе в России найти не удалось. Американская лаборатория iBeta не сертифицирует датасеты в России, поэтому российские разработчики биометрии обычно либо собирают данные сами под заказ через подрядчиков, либо покупают наборы у зарубежных вендоров.

В «Т-Банке» не ответили на запрос CNews.

Для чего нужны датасеты

«Модель, проверяющая присутствие живого человека в кадре (Liveness Detection), нужна, например, для процедуры регистрации в финтех-сервисе, приложении, для подтверждения транзакции», — рассказала CNews генеральный директор KYC-провайдера «Биорг» Дарья Джанкотти.

Как пояснил CNews генеральный директор ИТ-сервисной компании «МетаКод» Дмитрий Пшиченко, наборы формата iBeta Level 1 и Level 2 имитируют конкретные типы атак по международному стандарту ISO/IEC 30107-3: от распечатанных фотографий и показа видео с экрана смартфона или монитора (Level 1) до сложных объемных масок из латекса, силикона или композитных материалов (Level 2).

Во всех датасетах содержатся изображения людей, которые можно трактовать как их биометрию. Так, в необходимых для обучения датасетах нужно предоставить пары изображений: реальные люди в реальных условиях, а также образцы атак — от распечатанной фотографии до 3D-маски. Без изображений реальных людей парности не будет: модель не получит нужных критериев для обучения и факторов отличий, указала Дарьи Джанкотти из «Биорг»,

Пшиченко добавил, что без записей реальных живых людей (так называемого класса bona fide) эти наборы теряют всякий смысл, так как задача нейросети — научиться отличать микротекстуру живой кожи, естественные блики, глубину кадра и микродвижения живого человека от любого искусственного носителя.

При этом создавать собственный датасет такого масштаба долго и дорого: например, качественный набор под iBeta Level 2 требует тысяч сессий с участием сотен людей разных расовых и возрастных групп, снятых на десятки моделей камер iOS и Android при разном освещении, а также изготовления дорогих силиконовых и 3D-масок под каждого актёра, рассказал Пшиченко.

Банку важно не только выявить мошенника, но и добиться, чтобы реальный человек не был отклонен, если его фото модель примет за дипфейк. Это ограничивает использование синтетических данных.

«Записи с имитациями показывают, в каких случаях модель способна пропустить "подделку". Для обучения можно использовать искусственно сгенерированные лица пользователей, а реальные записи помогают проверить, как модель поведёт себя с живым пользователем», — рассказал CNews руководитель департамента информационных технологий Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Евгений Пивоваров.

Противостояние новой угрозе

Интерес «Т-Банка» к обучению новой модели не случаен, считают эксперты. В России на фоне борьбы с телефонным мошенничеством зафиксирован рост числа дипфейков. По информации издания «Инк.» в ноябре 2025 г., Сбербанк за последние полтора года зафиксировал 26-кратный рост инцидентов с дипфейками, а потери от мошенничества с использованием ИИ с начала 2025 г. превысили 2 млрд руб. По данным МВД, за пять месяцев пострадали около 4 тыс. человек, ущерб составил 21 млрд руб.

В теневом интернете продаются готовые медиашаблоны и цифровые личности, которые можно арендовать даже за 50 руб.

«Угроза реальна, хотя мы в сервисе "Биорг.Идентификация" (KYC) пока что чаще сталкиваемся с практикой высококачественной генерации изображений. Но надо учесть, что не только дипфейк-сервисы устанавливают низкий порог входа — любой может синтезировать изображение, — но и оборудование дешевеет», — говорит Дарья Джанкотти. При этом маски остаются опасным типом атаки.

Новая угроза будет набирать обороты, считают эксперты. «Думаю, что банк готовится таким образом к будущим сценариям взлома которые станут возможны позже», — пояснил директор ИТ-компании «Скаут» Андрей Трофимов.

«Т-Банк» уже просит клиента подтвердить по селфи некоторые нетипичные операции, например первый перевод на крупную сумму, рассказал CNews Роман Постовалов, техлид по ИИ в BioCode Protocol. Совершенство работы системы идентификации сохраняет банку бюджет.

«Для такого сервиса цена ошибки понятна: пропущенная подделка создает риск потери денег, а ошибочный отказ задерживает перевод реального клиента. Я бы рассматривал запрос банка как попытку снизить первый риск без роста второго», – говорит эксперт.

Постовалов напомнил, что в России уже есть примеры внедрения подобных решений. Так, «Почта Банк» использовал решение VisionLabs более чем в 26 тысячах точек обслуживания для выявления фотографий и изображений с экрана, а «ОТП Банк» испытал проверку живости при идентификации заемщиков, указал эксперт.

Юридические особенности

Несмотря на актуальность угрозы, покупка таких датасетов может выглядеть неоднозначно с точки зрения российских требований к биометрии.

В России обработка биометрических данных должна совершаться только в Единой биометрической системе (ЕБС), пояснила юрист юрфирмы АНП «Зенит» Ольга Назарова. По словам юриста, по 152-ФЗ одним из критериев отнесения персональных данных к биометрическим является их использование оператором для установления личности человека.

При этом если видеозаписи используются для обучения, закон позволяет избежать усиленного контроля, считают эксперты.

Как пояснил руководитель юридической службы IDX (ООО «Системы управления идентификацией») Михаил Тевс, в соответствии со статьей 11 закона № 152-ФЗ для применения специального режима обработки биометрических персональных данных необходимо выполнение двух условий: во-первых, сведения должны характеризовать физиологические или биологические особенности человека, позволяющие установить его личность, а во-вторых, оператор должен использовать эти сведения для установления личности человека.

«Поэтому одни и те же видеозаписи в зависимости от целей их использования могут подпадать под разные правовые режимы. Если задача состоит не в установлении личности человека, а исключительно в том, чтобы отличить живое лицо от его имитации, то, на мой взгляд, специальные требования статьи 11 закона № 152-ФЗ к такой обработке не применяются», — заявил Тевс.

Что касается специального регулирования, установленного законом № 572-ФЗ, то статья 15 этого закона запрещает обработку вне единой биометрической системы не любых изображений лиц, а биометрических персональных данных, используемых в целях идентификации или аутентификации, указал Тевс из IDX.

По словам эксперта, необходимо различать разработку технологии идентификации и непосредственно идентификацию человека с использованием этой технологии.

При этом компаниям, покупающим подобные датасеты, придется внимательно отнестись к получению согласий людей, чьи изображения представлены в датасетах, причем даже если это иностранцы.

По словам директора ИТ-компании «Скаут» Андрея Трофимова, всегда присутствует риски что продавец недобросовестно собрал согласие с самих людей чьи фотографии были переданы, но так как данный материалы будут использованы в закрытом контуре банка именно для обучения, то обосновать претензии иностранные компании к банку будет очень сложно.

Спрос на датасеты с биометрией будет расти

По прогнозу Джанкотти, спрос на Liveness Detection будет востребован независимо от того, как наполняется ЕБС.

«Не все биометрические ключи заведены в единую систему и далеко не все сценарии проходят через неё по разным причинам. Между тем проверка живого присутствия нужна во множестве рутинных сценариев: от авторизации в финтех-приложении до подтверждения транзакций — вне зависимости от того, через какую систему проходит идентификация изначально. Модели, проверяющие живое присутствие в кадре, часто используют там, где биометрия вообще не нужна. Закупка качественных датасетов — это понятная потребность большой технологической организации, которая активно взаимодействует с пользователями онлайн, по удалённым каналам.

В том числе подобные проверки живости могут стать дополнительным шагом для первичного подтверждения личности тогда, когда запрос к государственным базам оказывается очень дорогим. Например, новая цифра в 50 рублей за сессию проверки в базе МВД может заставить бизнес искать альтернативные сценарии подтверждения личности. Liveness Detection не станет заменой ЕБС или проверки документов в ведомственной системе, но на него можно посмотреть как на один из антифрод-барьеров для простых сценариев», — констатировала эксперт.