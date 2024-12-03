В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux

Компания «РуПост» из состава «Группы Астра» вывела на рынок кроссплатформенный почтовый клиент Desktop X. Он ориентирован на бизнес-клиентов и представляет собой полноценную замену американского Outlook. Новинка работает под Windows и Linux и позволяет пользоваться одним почтовым ящиком с разных гаджетов – письма хранятся не в памяти устройства, в инфраструктуре организации.

Outlook по-русски

Российская компания «РуПост» (входит в состав «Группы Астра») сообщила CNews о запуске нового почтового клиента Desktop X. Это кроссплатформенное решение, способное работать под разными операционными системами.

На вопрос редакции CNews о поддерживаемых платформах представители «Группы Астра» сообщили, что Desktop X можно запускать под Windows и Linux (флагманский продукт «Группы Астра» – отечественная операционная система Astra Linux). Для мобильных устройств у компании «РуПост» есть решение WorksPad.

Desktop X – это почтовый клиент класса Enterprise, то есть ориентирован он на бизнес-сегмент. По словам разработчиков, это своего рода универсальный хаб, поскольку он может работать в паре «с другими корпоративными сервисами».

В качестве примера разработчики привели возможность Desktop X в режиме единого окна пользоваться электронной почтой, календарями и адресными книгами организации. Также его можно интегрировать с CRM-системой компании, штатными мессенджерами, а заодно и с системами видеоконференцсвязи. «Формируется цифровое рабочее место сотрудника с минимизацией переходов между разными приложениями», – сказали CNews представители «Группы Астра», не раскрыв стоимость и тип лицензии (подписка или единоразовая пожизненная) Desktop X.

Чужие не пройдут

В «Группе Астра» сообщили CNews, что в Desktop X предусмотрена возможность ограничения добавления в Desktop X публичных почтовых ящиков. Это означает, что сотрудники не смогут добавить в окружение свою личную почту, что, в свою очередь, повышает общий уровень информационной безопасности компании.

На вопрос редакции, альтернативой какому зарубежному сервису является Desktop X, в «Группе Астра» ответили, что это замена сервиса Outlook американской компании Microsoft. Напомним, что последняя отметилась внушительным количеством санкций против российского бизнеса, на который и ориентирован Desktop X.

Веб-версия прямого конкурента Desktop X

Редакция также поинтересовалась, с какими российскими аналогами будет конкурировать Desktop X. Представители «Группы Астра» упомянули сервис Samoware, который к моменту выхода материала существовал под Windows, macOS, Ubuntu, Fedora, iOS, Android, а также мог работать под российскими ОС Astra Linux, Base ALT, «Ред ОС», ROSA, «Эльбрус ОС», Kaspersky OS и «Аврора». В числе пользователей Samoware – администрация Волгоградской области и ФНС России.

Все остается внутри

Вся почта пользователя хранится исключительно на сервере организации. Это не только положительно влияет на безопасность, но и позволяет пользоваться одним ящиком с нескольких устройств без необходимости копирования почты между ними.

«Группа Астра» Окно работы с календарем

Представители «Группы Астра» также сообщили CNews, что почтовый клиент взаимодействует с управляющим сервером по собственному клиентскому протоколу. Этот сервер может подключаться к почтовым серверам Rupost по IMAP/SMTP/CalDav/CardDav, Exchange по EWS, CGP по XIMMS и IMAP/SMTP/CalDav/CardDav, а также к «Яндекс 360» и другим серверам по стандартным протоколам.

Нечто большее

«РуПост» является разработчиком бесплатного почтового сервиса RuPost Desktop, нацеленным на работу только с электронной почтой. Desktop X можно считать его более продвинутой версией – сами авторы называют его «супераппом», потому что в нем можно разрабатывать и запускать корпоративные мини-приложения. Также в Desktop X реализована поддержка корпоративного каталога таких мини-приложений.

Именно за счет этого Desktop X и умеет интегрироваться с другими корпоративными сервисами – мессенджерами, ВКС, CRM и пр. «Такой подход унифицирует сценарии работы на ПК с разными операционными системами и с мобильными устройствами с клиентами WorksPad, позволяет проще применять подходы BYOD (Bring Your Own Device – прим. CNews) в организации в отношении не только мобильных устройств, но и ПК, а также упрощает процессы перехода на новые платформы при импортозамещении», – заявили CNews в «Группе Астра».

«Наш новый продукт Desktop X полностью отражает идею клиентских супераппов для любых платформ, с нужными базовыми сервисами и удобными способами интеграции других сервисов или расширения функциональности за счет включения мини-приложений. Добавляя к этому контроль всех типов клиентов и потоков данных со стороны единого middleware-сервера, а также собственный почтовый сервер RuPost, получаем хорошую основу для построения корпоративного Digital Workplace», – сказал CNews директор по развитию компании «РуПост» Сергей Макарьин.