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Merlion
Мерлион


08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 1
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 5
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 7
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion 6
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение 1
12.07.2021 Huawei Consumer Business Group открывает новое бизнес-направление в России 3
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 4
25.06.2021 Компании HostVM и Merlion объявляют о подписании дистрибуторского соглашения 1
22.06.2021 «ИнфоТеКС» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 3
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Merlion и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов 4
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 2
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 4
26.04.2021 Merlion в 2,5 раза увеличит численность ИТ-специалистов и разработчиков 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 14
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 2
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
26.03.2021 Интернет-магазин Aceronline.ru увеличил оборот на 40% в 2020 году 3
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 2
11.03.2021 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с Panasonic Life Solutions 5
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 3
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 4
25.02.2021 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М» 1
17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 10
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 14
03.02.2021 В Security Vision назначен коммерческий директор 1
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 17
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
25.12.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech 3

Публикаций - 273, упоминаний - 683

Merlion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 42
Ситилинк - Citilink 190 31
Intel Corporation 4158 29
IBM 3530 28
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 25
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 24
Ланит ГК 1155 21
Merlion iRU - Деловой офис 66 20
Позитроника - интернет-магазин электроники 43 20
HP Inc. 2901 18
Apple Inc - Эппл Рус 7685 17
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 17
Softline - Софтлайн 1474 16
Ланит Treolan - Треолан 95 15
Samsung Electronics 5641 15
Cisco Systems 2037 14
Acer Group 1359 14
Huawei 2727 14
Verysell - Верисел 91 13
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 13
Oracle Corporation 3333 13
Merlion Бюрократ 21 13
Aquarius - Аквариус 209 12
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 12
3728 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 12
Крок 1219 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
Yandex - Яндекс 4100 10
Merlion Engineering 10 10
Dell EMC 2393 10
MONT - МОНТ 60 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 9
Lenovo Group 1636 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 8
VMware 1829 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 11
Евросеть 883 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 9
Газпром ПАО 519 8
Связной ГК 877 6
Почта России ПАО 1570 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Wildberries 128 4
re:Store 106 4
Goods.ru - маркетплейс 15 3
Техносила 133 3
СберЛогистика 42 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Альфа-Групп 319 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Газпром нефть 380 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 2
Транснефть 159 2
Северсталь ПАО 204 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Electrolux - Электролюкс Рус 104 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
Hyundai Motor 144 2
Белый Ветер 52 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
Бином 16 1
Deutsche Bank 126 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 8
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство РФ 2200 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Пресненский районный суд города Москвы 3 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
Президент США 105 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Конституционный суд РФ 48 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 7
Руссофт - Russoft 250 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
3G - Стандарт мобильной связи 3714 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 4
DDR - Double data rate 1066 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
МФУ - Многофункциональное устройство 585 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
USB Type-C - USB-C 901 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
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Merlion MerliOnCloud 29 22
Linux OS 4249 18
Microsoft Windows 10 6622 18
Google Android 10750 14
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
Apple iOS 5741 8
Intel x86 - Архитектура процессора 991 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 5
Nvidia GeForce GTX 2055 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
Apple macOS 922 5
Intel Core Celeron Sandy Bridge 116 4
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Яндекс.Маркет 439 4
Apple Mac 1455 4
Microsoft Windows 7 1662 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
Microsoft Windows XP 886 3
Apple iPhone 6 547 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
VMware Horizon 55 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 3
Microsoft Azure 1171 3
InfoWatch EndPoint Security 18 3
Ред ОС 239 3
Java - Язык программирования 1169 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Intel Celeron - Серия процессоров 252 2
Microsoft Windows 8 1228 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
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Симоненко Вячеслав 22 20
Виноградов Дмитрий 21 19
Степанюк Михаил 13 13
Печникова Юлия 12 12
Карчев Олег 13 12
Левин Борис 25 11
Мангутов Владислав 11 10
Скокова Татьяна 10 9
Салов Антон 26 7
Левин Леонид 83 6
Спиридонов Дмитрий 23 6
Путин Владимир 1821 4
Кочепасов Сергей 4 4
Десслер Константин 4 4
Мацоцкий Сергей 150 4
Генс Георгий 62 3
Малков Павел 38 3
Калинин Александр 95 3
Сарафанов Александр 5 3
Триандафилиди Екатерина 5 3
Щербаков Борис 20 3
Сорокин Максим 6 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Царева Екатерина 8 3
Ефимов Петр 29 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Хасис Лев 96 3
Орлова Татьяна 12 3
Мельников Алексей 10 2
Тынкован Александр 48 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Касперская Наталья 197 2
Комлев Николай 46 2
Соколова Анастасия 7 2
Славинский Михаил 8 2
Березкин Григорий 28 2
Цариковский Андрей 21 2
Спаринапти Антон 15 2
Емельченков Сергей 83 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 13
Россия - Красногорск 106 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Россия - СФО - Новосибирск 1959 10
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Россия - ПФО - Самара 1287 8
Украина 3353 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Донбасс 25 7
Индия - Республика 2165 6
Россия - Брянск 216 6
Азия - Азиатский регион 1512 6
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Казахстан - Алматы 261 4
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Восточная Европа 1674 4
Россия - Одинцово 58 4
Япония 2771 4
Европа 3736 4
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Чехия - Чешская Республика 494 2
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VAD - Value Added Distribution 17 11
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 6
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
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