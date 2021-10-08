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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Merlion
Мерлион
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 273, упоминаний - 683
Merlion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абрамов Алексей 27 21
|Симоненко Вячеслав 22 20
|Виноградов Дмитрий 21 19
|Степанюк Михаил 13 13
|Печникова Юлия 12 12
|Карчев Олег 13 12
|Левин Борис 25 11
|Мангутов Владислав 11 10
|Скокова Татьяна 10 9
|Салов Антон 26 7
|Левин Леонид 83 6
|Спиридонов Дмитрий 23 6
|Путин Владимир 1821 4
|Кочепасов Сергей 4 4
|Десслер Константин 4 4
|Мацоцкий Сергей 150 4
|Генс Георгий 62 3
|Малков Павел 38 3
|Калинин Александр 95 3
|Сарафанов Александр 5 3
|Триандафилиди Екатерина 5 3
|Щербаков Борис 20 3
|Сорокин Максим 6 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Царева Екатерина 8 3
|Ефимов Петр 29 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Хасис Лев 96 3
|Орлова Татьяна 12 3
|Мельников Алексей 10 2
|Тынкован Александр 48 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Касперская Наталья 197 2
|Комлев Николай 46 2
|Соколова Анастасия 7 2
|Славинский Михаил 8 2
|Березкин Григорий 28 2
|Цариковский Андрей 21 2
|Спаринапти Антон 15 2
|Емельченков Сергей 83 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757717, в очереди разбора - 661407.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757717, в очереди разбора - 661407.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru