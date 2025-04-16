Merlion расширяет портфель решений для центров обработки данных

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с NoTherm, российским производителем прецизионных кондиционеров и инженерной инфраструктуры для ЦОД. Компания специализируется на разработке и производстве прецизионных кондиционеров. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В рамках партнерства Merlion начинает поставлять следующие решения NoTherm:системы прецизионного кондиционирования – высокоэффективное оборудование на основе инверторно-спиральных компрессоров с энергосберегающими технологиями и русифицированным контроллером собственной разработки; мобильные центры обработки данных – готовые решения для быстрого развертывания ИТ-инфраструктуры; системы изоляции коридоров – решения для повышения энергоэффективности и управления микроклиматом в ЦОД.

«Мы рады начать сотрудничество с NoTherm — это важное дополнение к нашему портфелю решений для дата-центров. Российское производство, энергоэффективность и надежность оборудования NoTherm делают его востребованным на рынке, а наши партнеры получат доступ к этим решениям с максимально выгодными условиями и поддержкой от дистрибьютора», — отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

«Сотрудничество с Merlion – стратегически важный шаг, вместе мы сможем предложить рынку комплексные решения, отвечающие самым высоким требованиям современных центров обработки данных. Мы ценим экспертизу Merlion в продвижении и дистрибуции, а также их ориентированность на потребности партнеров, и видим в этом залог долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Степан Хромов, коммерческий директор компании NoTherm.