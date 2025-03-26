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Антонов Вигель


26.03.2025 Merlion проанализировал заявки на демонстрации российских программных решений за 2024 год 1
05.08.2024 Merlion «развернул» IVA Technologies 1
24.07.2024 Демоцентр Merlion – в рейтинге демолабораторий от CNews Analytics 1
07.06.2024 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика Orion Soft 1
03.05.2023 Merlion продолжает инвестиции в развитие стека ИТ-решений для партнеров и запустил программу выездных демостендов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Антонов Вигель и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 822 4
Orion soft - Орион софт - 127 2
Broadcom - VMware 2390 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 245 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6208 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 516 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 762 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 170 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12190 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2561 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4555 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4951 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 1
OpenStack 496 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8190 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9266 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 120 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 80 1
Huawei Cloud 60 1
Березин Максим 115 1
Расколов Сергей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2280 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4009 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3158 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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