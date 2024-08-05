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Merlion «развернул» IVA Technologies

На демонстрационном полигоне Merlion заработал новый демостенд – IVA-MCU, российская унифицированная корпоративная платформа для проведения видеоконференций, представляющая собой модульное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

IVA Technologies – разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. Еще в мае 2024 г. Merlion и IVA Technologies объявили о подписании дистрибьюторского соглашения, что стало шагом к содействию в переходе рынка на импортонезависимые продукты.

ПО IVA-MCU, развернутое в демонстрационной среде, выполняет комплекс действий по обмену аудио- и видеопотоками между клиентами. Также оно коммутирует и обрабатывает потоки аудио- и видеоконференции, являясь ядром всей инфраструктуры видеоконференцсвязи.

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В сценарий демонстрации входит: описание продукта; инфраструктурные требования; функционал Web-кабинета пользователя; функционал десктопного приложения; создание аккаунтов пользователей и распределение ролей; планирование и создание видеоконференции (комнаты, мероприятия); функционал мероприятия; интерфейс администратора (основные функции).

«Сегодня на наших демостендах представлены наиболее перспективные программные продукты, и мы рады сообщить об открытии нового демостенда с решением IVA Technologies – одного из ведущих игроков российского ИТ-рынка. Разработчик предлагает действительно высококачественную и надежную ВКС, что в наши дни особенно актуально, когда весомая часть коммуникаций перенесена в онлайн», – сказал Вигель Антонов, директор технического центра Merlion.

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