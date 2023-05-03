Merlion продолжает инвестиции в развитие стека ИТ-решений для партнеров и запустил программу выездных демостендов

В Merlion начал работу новый демостенд, на котором развернута современная российская платформа виртуализации zVirt от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Демостенд организован в техническом центре Merlion. Всего в центре на сегодняшний день развернуто 27 стендов от 23 брендов. Специалисты компании готовы детально познакомить клиентов с возможностями и особенностями работы ПО zVirt как в онлайн, так и офлайн-формате и помочь с подбором конфигурации платформы под конкретные задачи пользователя.

Теперь партнерам Merlion по запросу доступен «выездной» стенд с заранее установленным и сконфигурированным оборудованием и ПО для последующего тестирования в периметре заказчика. По желанию конкретного заказчика его можно переконфигурировать и добавить необходимое программное обеспечение. Отличительной чертой и преимуществом выездного демостенда является возможность самостоятельного детального тестирования продукта и проведение пилотных внедрений на территории заказчиков.

С помощью zVirt можно виртуализировать информационные системы и масштабировать ИТ-инфраструктуру. Платформа включает весь функционал, необходимый для эффективного управления серверами и виртуальными машинами, кластерами и другими объектами среды виртуализации из единой консоли с русскоязычным интерфейсом. По своим техническим характеристикам платформа является отличной альтернативой зарубежным продуктам. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Отечественные решения по виртуализации сегодня пользуются наибольшей популярностью. В техническом центре Merlion более 58% запросов приходится на демонстрацию именно этого типа программного обеспечения.

«В условиях изменившегося ИТ-ландшафта мы продолжаем активно инвестировать в развитие нашей технологической экспертизы и инженерных кадров. Наша цель – создать единую экосистему из отечественных решений, протестировать их на совместимость в условиях, приближенных к реальной инфраструктуре, помогая партнерам Merlion реализовать полный цикл проекта. Сегодня на наших демостендах представлены наиболее перспективные решения для построения цифровой независимости, в числе которых и система виртуализации zVirt», – отметил Вигель Антонов, директор технического центра Merlion.

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«Мы все чаще получаем запросы о проведении демонстрации возможностей нашего флагманского решения zVirt и благодаря партнерству с Merlion все наши заказчики и партнеры получат отличную возможность протестировать продукт на подготовленном демостенде», – сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.