Merlion: недоверие к продуктам остается главным сдерживающим фактором перехода на российское ПО

60% опрошенных отметили дефицит доверия к российскому ПО. На 2025 г. одна из главных проблем, сдерживающих темпы импортозамещения, – недоверие к российским решениям. Некоторые производители отмечают, что часть их продукции лучше продается за рубежом, чем в России. Интеграторы говорят, что подбор решений может занимать до года, причем заказчики в основном задают одни и те же типовые вопросы, что свидетельствует о недостаточной осведомленности о возможностях российских решений. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания Merlion провела исследование, чтобы выявить основные барьеры на пути внедрения российского ПО. В опросе участвовали представители 50 российских ИТ-компаний: интеграторов, реселлеров, производителей, крупных компаний.

Основные барьеры для перехода на российское ПО

Эксперты отмечают, что самый существенный барьер для перехода на отечественное ПО для них – это неуверенность в стабильной работе продуктов (60% опрошенных). Также среди распространенных проблем называют нехватку функциональности (53%) и ресурсов для перехода на российское решение (49%).

Если говорить о том, какое ПО наиболее востребовано заказчиками, в топе-3 с примерно одинаковой долей оказались решения из области информационной безопасности (55,1%), системное ПО (53,1%) и виртуализация (46,9%).

Важность тестирования

60% опрошенных считают, что бизнес не готов внедрять ИТ-решения без предварительного тестирования. Остальные 40% допускают такой вариант, но только в случае внедрения продуктов от крупных известных российских вендоров.

Выбирая из многочисленных видов тестирования, респонденты не стали отдавать предпочтение одному конкретному. Примерно одинаково полезными рынок считает и функциональные тесты, и нагрузочное и тестирование на совместимость.

При этом значительно повышают вероятность внедрения российских продуктов реализация пилотных проектов (74% опрошенных), а также проверка совместимости с унаследованными западными решениями (70%).

Merlion также выяснил, в каких случаях эксперты готовы отказаться от нагрузочного тестирования в пользу более простых функциональных тестов. Большинство назвали ситуацию нехватки ресурсов (54,3% опрошенных). В числе других популярных причин: отсутствие возможности провести полноценное тестирование (50%) и проект, не предполагающий высоких нагрузок или критичных сценариев (50%).

Вигель Антонов, директор технического центра Merlion: «Зачастую заказчики пробуют российские продукты, но, не обладая должными компетенциями в установке и настройке, приходят к ложному выводу, что они им не подходят. Либо отмечают, что не нашли нужной функциональности, хотя продукт может полностью закрывать конкретную бизнес-задачу. Преодолеть эти барьеры помогает тестирование, реализованное экспертной командой».