Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе

Ozon вслед за Wildberries сертифицирует свой счетчик анализа трафика и аудитории в Роскомнадзоре. Компания уже патентует новое название Ozon mtrx, следующим шагом станет попадание в список рекомендованных государством компьютерных программ. Эксперты считают, что регистрируя собственный счетчик, маркетплейсы обезопасят себя от попадания данных к конкурентам или даже за рубеж, а также сможет выйти на новый b2b-рынок, освободившийся после запрета на Google Analytics.

Новый инструмент

Ozon (ООО «Интернет решения») подал заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака Ozon mtrx, следует из данных Роспатента, с которыми ознакомился CNews. Компания патентует новый бренд для системы аналитики подсчета аудитории, чтобы затем пройти сертификацию и попасть в список счетчиков, рекомендованных Роскомнадзором для подсчета посещаемости интернет-ресурсов, узнал CNews.

С 2025 г. требование об установке сертифицированных в Роскомнадзоре счетчиков аудитории распространяется не только на новостные агрегаторы, но и на агрегаторы информации о товарах и услугах. Соответствующие изменения были внесены в закон «О рекламе» в декабре 2024 г.

«Заявка, поданная Ozon в Роспатент, касается разработки системы аналитики для выполнения требований российского законодательства. В частности, мы обязаны использовать одну из сертифицированных систем для подсчета аудитории. Наша инициатива направлена именно на создание такой системы учета и анализа трафика. Речь идет о технологическом инструменте для сбора статистики и обеспечения прозрачности платформы», — пояснили в Ozon.

В список сертифицированных счетчиков Роскомнадзора уже входят «Спутник.Аналитика», «Яндекс.Метрика», Liveinternet, AppMetrica, MyTracker, MediaTag (правообладатель Mediascope), а недавно в него включили и аналитическую систему Wildberries — WildMetrics, следует из материалов сайта Роскомнадзора.

«Сервис WildMetrics разработан объединенной компанией Wildberries & Russ как счетчик посещаемости и соответствует требованиям законодательства. Изначально он использовался внутри компании, а теперь доступен и внешним пользователям. WildMetrics сертифицирован Роскомнадзором как счетчик посещаемости интернет-ресурсов», — заявили CNews в пресс-службе маркетплейса. При этом представитель маркетплейса не ответил на вопрос, когда именно сервис был внесен в список рекомендованных Роскомнадзором программ.

Особое разрешение

Теперь российское законодательство требует установку сертифицированного в Роскомнадзоре счетчика, но «любой "чужой" счетчик, это прямая потеря данных о поведении пользователей», считает директор дивизиона «Маркетплейс» Kokoc Group Александр Фомин. По его словам, ни один игрок не будет ставить себе счетчик конкурирующей экосистемы.

Кроме того, создавая собственные аналитические системы, маркетплейсы снижают регуляторный риск и возможность трансграничной утечки данных, добавляет Фомин.

Ozon Ozon сертифицирует новый счетчик аудитории Ozon mtrx

Так, Роскомнадзор еще в 2022 г. признал аналитическую систему Google Analytics инструментом трансграничной передачи данных, а для ее применения пользователи должны получать особое разрешение. В противном случае их ждут многомиллионные штрафы, писал портал VC.ru.

Фомин добавляет, что свой счетчик для маркетплейса — это «1st-party-измерение» (данные, которые собрал маркетплейс и владеет ими), которое соответствует российской методике подсчета пользователей и обходится без риска трансграничной передачи данных. Второе преимущество собственного счетчика — это сквозная атрибуция «веб-приложение-заказ» (инструмент для оценки эффективности рекламы, который помогает отследить весь путь клиента от первого касания с сайтом до совершения конверсии).

«Включение счетчика в перечень Роскомнадзора — это про признание методики измерения и формальный способ сделать его «легитимным» для партнеров: в списке уже есть WildMetrics от Wildberries рядом с «Яндекс.Метрикой» и MyTracker. Включение счетчика Ozon — логично. Для рынка главная выгода — рост прозрачности, а следовательно эффективности рекламы и атрибуции у самого маркетплейса», — говорит эксперт.

Директор по развитию департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг» Вячеслав Коган считает, что после ухода Google Analytics игроки рынка действительно почувствовали острую нехватку эффективного аналитического инструмента, а ключевым игроком стала «Яндекс.Метрика», входящая в одну экосистему с «Яндекс.Маркетом», конкурентом Ozon и Wildberries.

По словам независимого пиар-эксперта Дениса Голдмана, поправки к Федеральному закону № 152 «О персональных данных» действительно запретили первичный сбор персональных данных на зарубежных серверах, что сделало невозможным использование Google Analytics.

Эксперт утверждает, де-факто Google Analytics был стандартом веб-аналитики, и для электронной торговли в том числе. Интернет-магазины, которые использовали его для отслеживания конверсий, анализа воронки продаж и оценки эффективности рекламы, остались без ключевого инструмента. «Яндекс.Метрика» частично закрывает эту потребность, но рынку нужны альтернативы и конкуренция, добавляет эксперт.

«Включение счетчиков маркетплейсов в список рекомендованных Роскомнадзором превращает их из внутреннего инструмента в полноценный b2b-продукт для всей отрасли e-commerce. Интернет-магазины, которые продают через маркетплейсы или конкурируют с ними, получают легальную российскую альтернативу с дополнительным преимуществом — единой аналитической экосистемой, где данные с собственного сайта и с площадки маркетплейса анализируются совместно», — считает Голдман. По его словам, это стратегический захват освободившейся инфраструктуры в момент ухода западного конкурента по законодательным причинам, что позволяет маркетплейсам стать системообразующими игроками не только в торговле, но и в технологической инфраструктуре всего рынка e-commerce.

Единым счетчиком

Wildberries рассчитывает, что его счетчиком будут пользоваться и другие игроки рынка. Планы о привлечении внешних клиентов не исключает и Ozon. Счетчики дадут возможность маркетплейсам формировать вокруг себя аналитические экосистемы.

«За счет появления счетчика интернет-магазины и бренды, которые работают с Ozon, получают дополнительное преимущество — возможность единой аналитической экосистемы, где данные с собственного сайта и площадки маркетплейса анализируются в едином интерфейсе», — рассуждает независимый пиар-консультант Денис Голдман.

Голдман отмечает, что тысячи информационных ресурсов по закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» получили обязанность использовать сертифицированные счетчики, что создает устойчивый спрос на эту услугу.

«Роскомнадзор ведет реестр таких агрегаторов и публикует перечень рекомендованных систем. Но готовых решений на рынке немного, и они не всегда подходят под конкретные задачи крупных платформ, , — подтверждает руководитель абонентской практики юридической компании «Центральный округ» Людмила Алексеева. — Поэтому логично, что крупные маркетплейса начинают разрабатывать собственные инструменты. Это позволяет не только соблюдать требования закона, но и лучше контролировать процессы внутри экосистемы».

Новый рынок вокруг Роскомнадзора

По словам Алексеевой, спрос на сертифицированные счетчики в ближайшее время будет расти, в том числе за счет усиления регулирования электронной коммерции, а это новый b2b-рынок.

Включение счетчика в список рекомендованных Роскомнадзором открывает для его владельца, например Ozon или Wildberries, новое направление бизнеса — предоставление b2b-услуг измерения аудитории покупателей, добавляет Голдман.

Помимо прямой монетизации через лицензирование и подписки, владелец счетчика получает доступ к агрегированной аналитике рынка и может предложить своей экосистеме — продавцам и рекламодателям — платную единую сквозную аналитику как внутри маркетплейса, так и на внешних ресурсах, полагает эксперт.

«Для широкого круга сайтов появление альтернативных счетчиков означает выбор поставщика вместо фактической монополии Mediascope, а конкуренция между измерителями может привести к более выгодным условиям и гибким интеграциям», — говорит Денис Голдман.

По словам владельца агентства «Prof Commerce» Дмитрия Спицына, работающего с более чем 1000 магазинами на маркетплейсах WB и Ozon, счетчики, которые уже предлагают Wildberries и Ozon внутри площадок — самые точные.

«Мы смотрим поисковые запросы, которые показывают сами Wildberries и Ozon — они самые точные. В этом плане смотреть счетчики на других площадках уже не нужно», — пояснил эксперт.

«Также данные о посетителях, покупателях, целевой аудитории — это ценная маркетинговая информация, которую можно предоставлять исследовательским и маркетинговым компаниям на платной основе, что может стать источником дополнительной прибыли», — добавляет руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Аналитические данные о работе селлеров на маркетплейсах уже успели стать бизнесом. Продажа открытых данных с Wildberries сформировала бизнес с оборотом в несколько миллиардов рублей, отмечал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, более 70 тыс. селлеров пользовались такими услугами. В середине сентября 2025 г. Wildberries закрыл доступ к данным об остатках товаров и рекламных ставках, писал «Коммерсант». Теперь селлеры в штатном порядке могут получать аналитику своих продаж в личном кабинете или через персональный токен для подключения к официальному WB API.

«Инструменты, которые сейчас делают Ozon и Wildberries, в первую очередь заточены под их собственные экосистемные интересы. Возможно, со временем эти продукты выйдут в рынок и станут доступны всем селлерам, но сейчас приоритет Ozon и Wildberries — закрыть внутренние потребности. В каком-то смысле это выглядит как потребность в монетизации собственных продуктов. Время покажет, удастся ли таким компаниям как Ozon и Wildberries адаптировать для открытого рынка продукты, созданные для решения собственных задач», — констатировал Вячеслав Коган.

В «Яндекс.Метрике» от комментариев отказались, в Роскомнадзоре на момент публикации не предоставили ответ на запрос.