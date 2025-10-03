Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коган Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
Коган Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
|Белый Ветер 361 1
|Morgan Stanley - Морган Стэнли 479 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 317 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 935 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6346 1
|Осипов Сергей 42 2
|Майоров Дмитрий 10 2
|Рыбакова Любовь 17 1
|Семенов Александр 164 1
|Колосков Станислав 5 1
|Бурмагин Михаил 4 1
|Могилевский Михаил 33 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Пронин Алексей 9 1
|Архипова Лина 9 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Сизов Алексей 14 1
|Жебенев Евгений 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 101 1
|Мирошниченко Кирилл 2 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.