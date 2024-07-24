Демоцентр Merlion – в рейтинге демолабораторий от CNews Analytics

Агентство CNews Analytics выпустило первый в России рейтинг «Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений». В итоговую таблицу попали десять интеграторов, технопарк и одна дистрибьюторская компания – Merlion.

«Рейтинг CNews дает весомое представление о том, как обстоит дело с тестированием ПО в России. Судя по составу участников, рейтинг задумывался для сравнения демоцентров системных интеграторов, и далеко не все критерии оказались применимы к демоцентру дистрибьютора. Если учитывать только подходящие критерии, то ДЦ Merlion выходит на чистое третье место, отстав всего на два балла от лидера. Это отличный результат для игры на «чужом поле». Причем по важнейшим критериям – «Размер команды» и «Наличие готовых стендов для демонстрации» (собственно, это самый главный критерий работы демоцентров из всех, задействованных в рейтинге) получены наивысшие возможные баллы, – сказад директор Технического центра Merlion Вигель Антонов. – Было бы интересно посмотреть и на другие показатели, например, на количество демонстраций продуктов. Вопрос на эту тему был в анкете, но в итоговый рейтинг ответы на него не вошли. Будем надеяться, что в следующих рейтингах демоцентров этот критерий появится».