Ускорение импортозамещения в 2022 г. и возросшие потребности компаний-заказчиков в изучении российских ИТ-решений и оценке их совместимости создали предпосылки к формированию в стране нового сегмента ИТ-рынка, связанного с предоставлением услуг по тестированию отечественного ПО и вычислительного оборудования.

Исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало первый в России рейтинг демонстрационных лабораторий для тестирования российских ИТ-решений. Аналитики провели сравнение лабораторий по семи параметрам, среди которых — размер команды, тестируемые классы ИТ-решений, критерии отбора решений, критерии оценки тестируемых решений, спектр применения результатов, реализованные проекты по тестированию, наличие готовых стендов для демонстрации.