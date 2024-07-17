Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024
В России после ухода западных вендоров кратно увеличилось число российских разработок будь то программное или аппаратное обеспечение. Отечественные предприятия могут выбрать подходящее решение из 40 тысяч вариантов. Однако, чтобы сделать правильный выбор, ту или иную разработку важно протестировать. Здесь компании идут двумя путями — тестируют решение своими силами, что не всегда приводит к нужному результату, или же обращаются к крупным ИТ-игрокам, интеграторам или же дистрибуторам, которые проводят тестирование продукта в собственных демонстрационных лабораториях.
17.07.2024
Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка
В последние пару лет российская ИТ-отрасль переживает масштабную трансформацию на фоне ухода западных вендоров и непрекращающегося процесса импортозамещения. На рынке появляется все больше отечественных разработок, однако уровень доверия к ним со стороны заказчиков не всегда высокий. Чтобы быть уверенными в том, что российский продукт покажет ожидаемые результаты и «подружится» с «железом» и другим софтом, российские предприятия и компании прибегают к услугам демонстрационных лабораторий.Читать полностью
CNews Analytics: Рейтинг демолабораторий для тестирования российских ИТ-решений
|Место
|Компания
|Размер команды
|Тестируемые классы ИТ-решений
|Критерии отбора решений
|Критерии оценки тестируемых решений
|Спектр применения результатов
|Реализованные проекты по тестированию
|Наличие готовых стендов для демонстрации
|Сумма баллов
|1
|Инфосистемы Джет
|3
|5
|2
|5
|3
|10
|10
|38
|2
|Т1
|3
|5
|2
|5
|3
|10
|5
|33
|3
|Ланит-Интеграция
|3
|5
|2
|4
|2
|5
|10
|31
|4
|Софтлайн
|2
|5
|2
|3
|3
|5
|5
|25
|5
|Платформикс
|2
|4
|2
|4
|3
|5
|5
|25
|6
|Wone IT
|3
|4
|2
|4
|2
|2
|5
|22
|7
|Онланта
|3
|5
|1
|4
|2
|2
|5
|22
|8
|Олли ИТ
|1
|3
|1
|4
|1
|5
|5
|20
|9
|Merlion
|3
|4
|1
|0
|2
|0
|10
|20
|10
|Rubytech
|3
|4
|2
|4
|1
|2
|1
|17
|11
|Технопарк Санкт-Петербурга
|1
|3
|2
|2
|1
|0
|5
|14
|12
|Русатом Инфраструктурные решения
|2
|4
|1
|1
|1
|2
|1
|12
CNews Analytics, 2024
CNews Analytics опубликовало первый рейтинг демолабораторий для тестирования российских ИТ-решений
Ускорение импортозамещения в 2022 г. и возросшие потребности компаний-заказчиков в изучении российских ИТ-решений и оценке их совместимости создали предпосылки к формированию в стране нового сегмента ИТ-рынка, связанного с предоставлением услуг по тестированию отечественного ПО и вычислительного оборудования.
Исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало первый в России рейтинг демонстрационных лабораторий для тестирования российских ИТ-решений. Аналитики провели сравнение лабораторий по семи параметрам, среди которых — размер команды, тестируемые классы ИТ-решений, критерии отбора решений, критерии оценки тестируемых решений, спектр применения результатов, реализованные проекты по тестированию, наличие готовых стендов для демонстрации.Читать полностью
Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!
На российский рынок потоком хлынули отечественные программные продукты и произведенное в России оборудование. К ним присматриваются как компании, озадаченные выполнением требований регуляторов, так и бизнес, который сам решил использовать отечественные решения — например, считая их более доступными и предсказуемыми. Однако и у тех, и у других пока возникает множество вопросов о работоспособности этих решений, функционале, а главное — взаимной совместимости. Что делают российские вендоры, чтобы совершенствовать свое ПО и оборудование, и как ведут себя их продукты в реальных условиях? О том, как Jet RuLab помогает найти ответы на эти важные вопросы, в интервью CNews рассказал Виктор Деменко, руководитель лаборатории импортозамещения Jet RuLab «Инфосистемы Джет».Читать полностью
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