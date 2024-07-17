Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка

В последние пару лет российская ИТ-отрасль переживает масштабную трансформацию на фоне ухода западных вендоров и непрекращающегося процесса импортозамещения. На рынке появляется все больше отечественных разработок, однако уровень доверия к ним со стороны заказчиков не всегда высокий. Чтобы быть уверенными в том, что российский продукт покажет ожидаемые результаты и «подружится» с «железом» и другим софтом, российские предприятия и компании прибегают к услугам демонстрационных лабораторий. 

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CNews Analytics: Рейтинг демолабораторий для тестирования российских ИТ-решений

Место Компания Размер команды Тестируемые классы ИТ-решений Критерии отбора решений Критерии оценки тестируемых решений Спектр применения результатов Реализованные проекты по тестированию Наличие готовых стендов для демонстрации Сумма баллов
1 Инфосистемы Джет 3 5 2 5 3 10 10 38
2 Т1 3 5 2 5 3 10 5 33
3 Ланит-Интеграция 3 5 2 4 2 5 10 31
4 Софтлайн 2 5 2 3 3 5 5 25
5 Платформикс 2 4 2 4 3 5 5 25
6 Wone IT 3 4 2 4 2 2 5 22
7 Онланта 3 5 1 4 2 2 5 22
8 Олли ИТ 1 3 1 4 1 5 5 20
9 Merlion 3 4 1 0 2 0 10 20
10 Rubytech 3 4 2 4 1 2 1 17
11 Технопарк Санкт-Петербурга 1 3 2 2 1 0 5 14
12 Русатом Инфраструктурные решения 2 4 1 1 1 2 1 12

CNews Analytics, 2024

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CNews Analytics опубликовало первый рейтинг демолабораторий для тестирования российских ИТ-решений

Ускорение импортозамещения в 2022 г. и возросшие потребности компаний-заказчиков в изучении российских ИТ-решений и оценке их совместимости создали предпосылки к формированию в стране нового сегмента ИТ-рынка, связанного с предоставлением услуг по тестированию отечественного ПО и вычислительного оборудования. 

Исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало первый в России рейтинг демонстрационных лабораторий для тестирования российских ИТ-решений. Аналитики провели сравнение лабораторий по семи параметрам, среди которых — размер команды, тестируемые классы ИТ-решений, критерии отбора решений, критерии оценки тестируемых решений, спектр применения результатов, реализованные проекты по тестированию, наличие готовых стендов для демонстрации.

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Виктор Деменко
«Инфосистемы Джет»

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

На российский рынок потоком хлынули отечественные программные продукты и произведенное в России оборудование. К ним присматриваются как компании, озадаченные выполнением требований регуляторов, так и бизнес, который сам решил использовать отечественные решения — например, считая их более доступными и предсказуемыми. Однако и у тех, и у других пока возникает множество вопросов о работоспособности этих решений, функционале, а главное — взаимной совместимости. Что делают российские вендоры, чтобы совершенствовать свое ПО и оборудование, и как ведут себя их продукты в реальных условиях? О том, как Jet RuLab помогает найти ответы на эти важные вопросы, в интервью CNews рассказал Виктор Деменко, руководитель лаборатории импортозамещения Jet RuLab «Инфосистемы Джет».

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