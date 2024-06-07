Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика Orion Soft

На демонстрационном полигоне заработал новый демостенд – on-premise решение для управления виртуализацией zVirt, VMware и OpenStack. Компания Merlion продолжает наполнять свой демофонд отечественных решений и продуктов и знакомит партнеров с их преимуществами и возможностями. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В техническом центре Merlion на виртуальном полигоне развернута Cloud Management Platform (CMP) от Orion Soft под названием Cloudlink. Она позволяет управлять внутренними кластерами виртуализации, а также внешними облачными ресурсами. Платформа предоставляет широкие возможности для автоматизации сервисов для пользователей, улучшая гибкость и скорость предоставления цифровых услуг.

Спектр функциональности Cloudlink разнообразен: платформа поддерживает системы виртуализации zVirt, VMware, OpenStack, позволяет управлять организационной структурой и доступом, анализирует использование ИТ-мощностей

Возможности платформы также включают: администраторский и пользовательский интерфейсы, доступные через современные браузеры, каталог сервисов с предустановленным ПО, интерфейс для самостоятельного создания сервисов платформы, биллинговую систему.

Демонстрационная среда состоит развернутой на виртуальной машине платформы, а на вспомогательном виртуальном сервере развёрнут DNS сервер. Для демонстрации возможностей продукта к Cloudlink подключен кластер zVirt – на нем разворачиваются заказываемые сервисы. Доступ к интерфейсам администратора и пользователя осуществляется по протоколу HTTPS. В рамках демонстрации рассматриваются особенности развёртывания платформы и её возможности, в том числе: системные требования, настройка сервисов, контрольная панель, пользовательский портал.

«Merlion всегда стремится предлагать партнерам и их заказчикам передовые ИТ-решения. Cloudlink – яркий пример инновационного подхода к управлению виртуализацией, который открывает новые возможности автоматизации и оптимизации процессов. В техническом центре Merlion можно узнать про особенности развертывания и эксплуатации продукта, на живом стенде проверить решения «в бою», а сертифицированные специалисты технического центра всегда готовы детально познакомить со всеми возможностями, функциональностью работы программных продуктов российских вендоров. Кроме того, для максимально эффективной работы решения на демонстрации можно узнать о требованиях к оборудованию и к специалистам», – сказал Вигель Антонов, директор технического центра Merlion.