Merlion стал официальным дистрибьютором «Лукоморья»

Экосистема ИТ-решений «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и российский VAD-дистрибьютор Merlion заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит значительно расширить доступность программных продуктов вендора для корпоративных заказчиков по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

В рамках партнерства в каталог дистрибуции Merlion войдут 15 ИТ-продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, в том числе no-code платформа «Акола», собственная ESM-система «Диво», система управления проектами «Яга» и другие отечественные решения с применением искусственного интеллекта для автоматизации процессов организаций. Все разработки экосистемы «Лукоморье» спроектированы как взаимодополняющие элементы — единый интерфейс, простая масштабируемость и возможность глубинной интеграции с ИТ-системами заказчика, что позволяет выстраивать гибкие цифровые среды под актуальные задачи бизнеса.

Ключевые заказчики «Лукоморья» — крупные и средние компании в банковском и ИТ секторе, сфере производства, телекоме и энергетике, а также государственные организации, которые заинтересованы в повышении эффективности внутренних процессов и цифровой трансформации. Партнерский канал расширит географию поставок решений разработчика и обеспечит их профессиональное внедрение во всех регионах страны.

«Для нас принципиально важно не просто распространять ИТ-продукты, а последовательно развивать экосистему — с полноценной методологической, технической и сервисной поддержкой. Merlion обладает высокой компетенцией в этих направлениях, и мы уверены, что именно такой формат партнерства обеспечит стабильный рост и формирование устойчивого экспертного сообщества вокруг наших решений. Рады началу сотрудничества и с нетерпением ждем результатов», — сказал генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов.

«Включение зрелых решений ИТ-экосистемы “Лукоморье” в портфель Merlion — важный шаг для расширения нашей линейки импортонезависимых решений и укрепления позиций на рынке. Такие продукты демонстрируют высокий уровень проработки и технологической зрелости, что особенно ценно в условиях растущего спроса на отечественные решения. Мы рады, что российский рынок получает доступ к качественным ИТ-продуктам, и уверены, что они найдут отклик у широкой аудитории наших партнеров и клиентов», — сказал директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion Михаил Степанюк.

Все ИТ-продукты экосистемы «Лукоморье» внесены в реестр отечественного ПО Минцифры России и соответствуют стандартам проектирования компонентов критической инфраструктуры.