Merlion расширяет портфель АКС-решений: подписано дистрибьюторское соглашение с компанией «Растел»

Merlion стал официальным дистрибьютором «Растел» — российского разработчика программного обеспечения и решений в области телефонии, аудиоконференцсвязи, селекторной связи и систем оповещений, предназначенных как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний и операторов связи.

Система селекторной связи «Алгоритм» — программное обеспечение, обеспечивающее проведение аудиоконференций с подключением участников по телефонной сети общего пользования (городские / мобильные номера) с любого телефонного аппарата (стационарного / мобильного / кнопочного / дискового) без необходимости подключения пользователя к интернету. «Алгоритм» является полностью российским, импортонезависимым решением и входит в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД (запись в реестре №21950 от 20 марта 2024 г.).

Решение предназначено для развертывания на корпоративных платформах виртуализации в ИТ-ландшафте клиентов и поддерживает интеграцию с существующими корпоративными телефонными сетями и сетями операторов связи.

Михаил Степанюк, директор департамента ПО и корпоративных систем компании Merlion, отметил: «Мы рады объявить о факте вхождения «Растел» в наш дистрибьюторский портфель: у «Алгоритма», как у решения, довольно много достойных черт. Например, ПО устанавливается прямо в контуре инфраструктуры клиента, все данные хранятся на внутренних серверах, оно не требует установки аппаратной части и дополнительных затрат на ИТ-оборудование, и очень легко интегрируется с уже существующей в организации АТС. Уверен, наше партнерство будет плодотворным и долгосрочным».

Михаил Княжицкий, генеральный директор «Растел», сказал: «Мы рады старту сотрудничества с Merlion и видим, что именно сегодня наш продукт оказывается очень востребованным. Частичная блокировка мобильного Интернета, ограничения в использовании смартфонов на территории предприятий, создают условия, когда самым стабильным решением для проведения совещаний с удаленными сотрудниками остается обычный телефон и наша система селекторной связи «Алгоритм». Мы разработали надежное решение с возможностью подключения сотен участников к конференции, обеспечили нашу систему простым и понятным веб-интерфейсом, где любой руководитель или секретарь сможет в один клик совершить звонок, запланировать встречи по расписанию, отправить приглашения по электронной почте, а также сможет управлять микрофонами участников во время аудиоконференции и сделать аудиозапись встречи».