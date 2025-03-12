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Merlion расширяет портфель оборудования для обеспечения информационной безопасности

Merlion, VAD-дистрибьютор, и «Бастион», отечественный разработчик и производитель электрооборудования, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На сегодняшний день ассортимент «Бастион» – это более 730 моделей источников бесперебойного питания (ИБП), аккумуляторов, стабилизаторов напряжения, систем контроля доступа (СКУД), аварийного освещения, электрических котлов и миникотельных.

Портфель Merlion пополнился всей линейкой решений производителя «Бастион» – SKAT, а именно: источниками бесперебойного питания для систем безопасности, СКУД, ОПС, системами связи и оповещения, CCTV; аккумуляторными батареями от 7 до 200 Ач, приборами для диагностики, обслуживания и восстановления АКБ; специализированными уличными термошкафами с автоматикой управления климатом для размещения охранно-пожарного, телевизионного, сетевого и иного электронного оборудования; источниками аварийного освещения на 30-90 светодиодов и встроенными АКБ в алюминиевом и пластиковом корпусе; сетевым оборудованием РоЕ, телекоммуникационными шкафами; электрическими и газовыми котлами, мини-котельными; стабилизаторами напряжения.

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«Уже более 30 лет компания "Бастион" активно развивает и производит электротехническое оборудование, которое востребовано не только в России, но и за ее пределами. Команда лидирует каждый этап производственного процесса – начиная исследовательскими работами, заканчивая серийным выпуском и обслуживанием готовой продукции. "Бастион" – признанный лидер на рынке ИБ-оборудования, и мы рады расширить наше предложение для партнеров такими современными и надежными решениями. Ожидаем, что сотрудничество будет насыщенным, плодотворным и взаимовыгодным», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и Телеком Merlion.

«Сотрудничество с таким крупным дистрибьютором позволит компании существенно расширить географию присутствия и усилить позиции на корпоративном рынке, даст возможность оптимизировать логистические процессы и повысить доступность нашей продукции для партнеров по всей России. Уверен, что совместная работа с надежным партнером, обладающим значительными маркетинговыми ресурсами, станет важным этапом в продвижении компании “Бастион” и поможет реализовать амбициозные планы по развитию бизнеса», – отметил Алексей Салов, директор по развитию бизнеса компании «Бастион».

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