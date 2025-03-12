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Салов Алексей
|12.03.2025
|Merlion расширяет портфель оборудования для обеспечения информационной безопасности 1
|15.11.2024
|Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1
Салов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Технологии Будущего 150 1
|Apple Inc 12171 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
|Great Wall Motors - Haval - Хавейл 26 1
|Афимолл ТРЦ 23 1
|Сочи Парк 10 1
|BMW Group 450 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
|Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 1
|Google Android 14101 1
|Apple iOS 7864 1
|Google Android Auto 34 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
|Европа 21831 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146022 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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