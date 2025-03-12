Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170432
ИКТ 13269
Организации 10416
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25230
Персоны 72973
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Салов Алексей


12.03.2025 Merlion расширяет портфель оборудования для обеспечения информационной безопасности 1
15.11.2024 Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Салов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Технологии Будущего 150 1
Apple Inc 12171 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 26 1
Афимолл ТРЦ 23 1
Сочи Парк 10 1
BMW Group 450 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2258 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1882 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1267 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1161 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17167 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2920 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11265 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24663 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 1
Видеокамера - Camcorder 2272 1
Оповещение и уведомление - Notification 4707 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 235 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1774 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7349 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10034 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24355 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9245 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 799 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 988 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7150 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4248 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21383 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11185 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 988 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2207 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 1
Google Android 14101 1
Apple iOS 7864 1
Google Android Auto 34 1
Кириллов Сергей 9 1
Коневских Марина 4 1
Берёзкин Максим 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Европа 21831 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 1
Россия - РФ - Российская федерация 146022 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1588 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5204 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4874 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1638 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 668 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2691 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18784 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24337 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще