Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горячева Алевтина
СОБЫТИЯ
Горячева Алевтина и организации, системы, технологии, персоны:
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 360 2
|Технологии Будущего 158 1
|Apple Inc 12580 1
|Apple iOS 8205 2
|Google Android 14613 2
|Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
|Google Android Auto 42 1
|Кириллов Сергей 9 1
|Салов Алексей 2 1
|Берёзкин Максим 12 1
|Коневских Марина 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155669 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45488 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18081 1
|Европа 24596 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4623 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399482, в очереди разбора - 732255.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.