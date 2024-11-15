Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей

Видеть актуальный статус работы горнолыжных комплексов, делиться маршрутами и сообщениями прямо на карте, получать персональные подсказки в навигаторе и запускать маршрут на лобовом стекле автомобиля — всё это и ещё ряд новинок уже доступны в 2ГИС.

В 2ГИС можно видеть, какие места посещают друзья и знакомые, и изучать оставленные ими отзывы — в геосервисе появилась «Лента событий» в профиле пользователя. В ленте отображаются все места, где друзья оставили отзывы или добавили фотографии. Возможно, тот самый уютный ресторанчик на углу, в который ещё не получилось зайти, уже проверен кем-то из знакомых.

Отзывы друзей помимо профиля можно будет найти и в поисковой выдаче. А ещё, если человек, которого нет в друзьях, написал отзыв и открыл свою ленту для просмотра контента, можно подписаться на него и читать его отзывы. Для этого нужно из конкретного отзыва перейти в профиль автора и узнать, какие еще места он оценивал.

Также в профиле появилась возможность посмотреть все общественные места на карте, где пользователь оставлял отзывы и добавлял фото. Рядом с каждым таким местом показывается рейтинг, который ему присвоил пользователь. За приватность данных переживать не стоит: в профиле отображаются места развлечений и общепита, компаний из чувствительных сфер тут нет. А в настройках можно закрыть профиль от всех незнакомых людей.

В 2ГИС появилась возможность поделиться маршрутом с точным временем прибытия — причем даже с теми, кто не пользуется приложением. Поделиться маршрутом можно до конца поездки, на час, 8 или 24 часа. Просмотр будет доступен с любого устройства: карта откроется в браузере, будет виден маршрут пользователя и прогресс его движения. Поделиться можно любым маршрутом — на автомобиле, на общественном транспорте, пешком или на самокате/велосипеде.

«Возможность делиться местоположением на время есть во многих сервисах, включая мессенджеры. Чаты в 2ГИС уникальны тем, что на карте можно видеть не просто местоположение, но и маршрут человека и время его прибытия. Чтобы это работало, продукт должен совмещать в себе геотрекинг и навигатор. Из картографических сервисов в России это доступно сейчас только в 2ГИС», — отметил руководитель сервиса Social в 2ГИС Алексей Салов.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно запустить маршрут, нажать кнопку «Поделиться геопозицией» и отправить ссылку через любой мессенджер или прямо друзьям в 2ГИС.

В 2ГИС можно обмениваться с друзьями не только стикерами, как раньше, но и словами — в геосервисе появились чаты. Переписываться между собой могут только те пользователи, кто добавил друг друга в друзья. И это именно личные сообщения — они доступны только двум участникам диалога, другие друзья пользователей — даже общие — их не увидят

«2ГИС помогает быть ближе к друзьям, а чаты делают общение гораздо удобнее. Например, раньше вы отправляли другу в кофейне эмодзи в виде кофейного стаканчика — как намёк захватить кофе для вас. А теперь можно написать, что вам срочно требуется капучино на миндальном молоке — разве может настоящий друг, будучи в кофейне, проигнорировать такой крик души?», — сказала руководитель продуктов Social в 2ГИС Марина Коневских.

В ближайшее время в 2ГИС появятся и групповые чаты, которые позволят общаться нескольким пользователям одновременно.

Чтобы начать переписываться с близкими в 2ГИС, нужно включить функцию «Друзья на карте», авторизоваться и подтвердить номер телефона. Написать другу можно по кнопке «Чаты» во вкладке друзей или в карточке друга. Если нажать на уведомление о сообщении — чаты откроются автоматически. Функция доступна после обновления приложения.

Больше не обязательно просить близких сообщить, что они доехали до нужного места, и переживать, если они вдруг забыли об этом — 2ГИС точно не забудет и пришлёт уведомление, как только друг окажется в заданной локации. Функция особенно полезна для родителей и поможет вовремя узнать, добрался ли ребёнок до дома или убедиться, что он успел на занятия.

Уведомления настраиваются в 2ГИС во вкладке «Друзья» и называются «Пуши о перемещениях». Для каждого друга можно настроить индивидуальный список мест. Пуш можно настроить как на появление друга в определенной локации, так и на тот момент, когда он покинул это место.

«Друзья на карте» постоянно развиваются и дополняются: например, сейчас в 2ГИС в зависимости от того, где находится друг, можно видеть его статус: если друг в парке — покажется дерево, в магазине — пакет, а в баре — коктейль. А если друг в пути — можно видеть, на чём он едет — пешком, на машине или велосипеде (если друг построил маршрут в 2ГИС). А еще «Друзья на карте» позволяют видеть заряд батареи друга, отправлять реакции, настраивать виджет на телефон или смарт-часы, получать разные стили «хвостов» при движении и бампаться — отправлять уведомления в приложении о встрече с другом общим друзьям.

2ГИС стал первым в России картографическим сервисом, который начал показывать на картах актуальное время работы канатных дорог на горнолыжных курортах, прогноз погоды и отрисовал 3D-модели для 200 подъёмников, которые выглядят на картах теперь как в жизни. Масштабные обновления помогут любителям горных лыж и сноубордов лучше планировать активный отдых и получать больше приятных впечатлений.

Летом 2023 г. 2ГИС добавил сотни реалистичных объектов на карты. Сейчас их уже тысячи: это и примечательные здания, и реалистичные детализированные парки с аттракционами и деревьями, которые скоро будут покрыты снегом, и транспортные 3D-развязки, дороги с полосами и пешеходными переходами. 2ГИС продолжает развивать детальность и к зимнему сезону добавил новые функции для горнолыжных курортов, чтобы сделать отдых ещё удобнее.

Теперь в приложении можно увидеть статус работы горнолыжных подъёмников. Это поможет лыжникам и сноубордистам заранее узнать, открыт ли подъёмник, и лучше спланировать свой день. Больше не нужно искать информацию на месте — геосервис покажет всё в реальном времени, поможет заранее спланировать поездки и избежать неприятных сюрпризов.

А ещё прямо в геосервисе теперь можно посмотреть и другие важные детали о горнолыжных комплексах — сервис показывает типы подъёмников (бугельный, кресельный, закрытый или гондольный), вместимость кабинок, наличие тёплых кабин, время подъёма и стоимость ски-пассов. А в карточки тех горнолыжных курортов, подъёмников и трасс, где есть видеокамеры, добавили ссылки на камеры с прямыми трансляциями. В любой момент можно проверить загруженность склонов, выбрать подходящую трассу и с удобством спланировать свой день. Чтобы увидеть детальные данные о подъёмниках, их виды и цены, достаточно набрать в поисковой строке «Горнолыжный курорт» и выбрать на курорте нужный подъёмник — 2ГИС покажет всю информацию о подъёмниках для этого курорта.

Вместе с полезными функциями 2ГИС добавил ещё больше красоты на карты горнолыжных курортов. В обновлённом приложении представлены реалистичные 3D-модели знаковых зданий и ключевых объектов, например, Ратуша на Красной Поляне или «Грелка» в Шерегеше. Подъёмники тоже отрисованы в реалистичном формате, а их кабинки движутся прямо на карте. Все обновления упрощают навигацию и позволяют не потеряться с друзьями на склонах.

2ГИС добавил движение не только на горнолыжных подъёмниках, но и на аттракционах в парках — теперь на картах можно увидеть, как вращаются колёса обозрения, карусели, качаются качели. Эти детали дополняют эффект погружения в городское пространство и делают виртуальные прогулки по паркам ещё более увлекательными. Всего на картах 2ГИС уже крутятся более 200 колёс обозрения в мобильной и веб-версии. А анимация других аттракционов доступна в «Сочи Парке» в веб-версии и в ближайшее время появится в парках других городов — как в мобильном приложении, так и на сайте 2gis.ru.

В реалистичном формате прямо на картах можно будет видеть не только поэтажные планы, но и детали помещений — эскалаторы, лифты, торговые киоски, банкоматы и даже диваны для отдыха. Это не просто шаг вперёд в развитии карт, но и польза — ориентироваться внутри больших зданий будет проще. Тем более, вместе с появившейся больше года назад в 2ГИС функцией построения маршрутов внутри зданий.

«2ГИС становится еще полезнее для всех, кто ценит время и комфорт. Раньше карты умели доводить до входа в здание, потом научились показывать в реалистичном 3D-формате сооружения снаружи, а уже совсем скоро в 2ГИС можно посмотреть и на здания изнутри. Мы добавим больше деталей, чтобы пользователи смогли легко находить нужные места. Например, с помощью новой фичи можно заранее узнать, где находятся эскалаторы или найти место для отдыха», — сказала менеджер продукта данных в 2ГИС Алевтина Горячева.

Интерьеры в 2ГИС сначала будут доступны только в торговом центре Афимолл Сити в Москве. В дальнейшем внутренний вид помещений будет отображаться и в других торговых центрах, а позже интерьер появится в аэропортах и вокзалах — прямо на картах можно будет увидеть стойки паспортного контроля, ленты выдачи багажа, кафе и зоны отдыха или игровые зоны для детей.

2ГИС с помощью технологий Apple CarPlay и Android Auto запустил навигацию на лобовом стекле автомобиля (Head-Up Display — HUD) и на цифровой приборной панели авто (Cluster Display — между спидометром и тахометром). Теперь информацию о манёврах водитель может увидеть прямо перед собой на лобовике, а маршрут на карте — на цифровой приборке за рулём. При этом 2ГИС не нужно дополнительно ставить на ПО автомобиля — достаточно приложения на телефоне, подключенного к CarPlay или Android Auto через Bluetooth или USB-кабель. Новые технологии позволят более комфортно и безопасно управлять автомобилем.

Решение работает на автомобилях, в которых HUD или Cluster Display интегрированы с Apple CarPlay и Android Auto. Сейчас это преимущественно европейские марки авто, например, BMW от 2022 года выпуска или некоторые китайские, например, Haval или другие автопроизводители, которые поддерживают эти системы.

Cluster Display — цифровая приборная панель, которая показывает водителю всю необходимую информацию о маршруте и состоянии авто на одном экране прямо перед собой. Теперь на дисплей можно выводить не только стандартные показатели, такие как спидометр и уровень топлива, но и навигационные данные из 2ГИС — детальная мини-карта, информация о маршруте и подсказки манёвров во время движения будут всегда перед глазами водителя и позволят не отвлекаться на сторонние экраны или мобильные устройства. Включить технологии будущего легко — достаточно запустить 2ГИС через CarPlay на поддерживаемом автомобиле и карта появится на приборной панели. Система Android Auto пока не поддерживает интеграцию карт на Cluster Display — разработчики 2ГИС следят за развитием SDK, чтобы при появлении возможности оперативно добавить фичу и на эту платформу.

HUD (Head-Up Display) проецирует данные на лобовое стекло автомобиля или на специальный прозрачный экран прямо перед водителем. С обновлением 2ГИС при использовании CarPlay или Android Auto навигационные подсказки выводятся на HUD, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги — ключевые манёвры всегда будут перед глазами. Это поможет повысить комфорт и безопасность вождения.

«В мире можно на пальцах одной руки посчитать картографические сервисы, которые запустили навигацию на Cluster Display и HUD автомобилей с помощью технологий CarPlay и Android Auto. 2ГИС первым в России реализовал это с помощью сервисов для отображения данных смартфона на экране авто. Теперь водители могут получать всю необходимую информацию, не отвлекаясь от дороги на сторонние устройства или дополнительные экраны — во время управления автомобилем важна каждая миллисекунда. При этом использовать 2ГИС в CarPlay и Android Auto можно бесплатно, без каких-либо подписок», — сказал продакт-менеджер транспорта в 2ГИС Сергей Кириллов.

Чтобы оценить обновления за рулем автомобиля, достаточно свежей версии 2ГИС на телефоне (iOS или Android) и подключения мобильного к мультимедиа-экрану авто (через USB-кабель или Bluetooth). Конечно, при условии, что автомобиль поддерживает CarPlay или Android Auto. Как и раньше, использование 2ГИС на больших экранах авто абсолютно бесплатно и не требует наличия подписки на какие-либо сервисы.

2ГИС не просто предупреждает о камерах на дорогах — теперь сервис обращает внимание водителя на те камеры, под которыми он уже проезжал со скоростью выше действующего ограничения. Такие камеры дополнительно выделяются цветом и коротким текстовым сообщением на карте. Каждый раз, когда пользователь будет подъезжать к такой камере, 2ГИС предупредит не только стандартным уведомлением, но и добавит более заметное сообщение с указанием того, что ранее в этом месте было зафиксировано нарушение скоростного режима.

«Навигатор в 2ГИС — как ваш личный штурман: предупредит обо всех манёврах и камерах в городе и дополнительно обратит внимание именно на те камеры, которые раньше водитель не заметил и не успел снизить скорость. Новая функция поможет узнать, в каких местах стоит быть внимательнее, чтобы избегать штрафов и ездить увереннее и безопаснее», — отметил руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Берёзкин.

В апреле 2ГИС начал показывать на картах данные о погоде — текущую температуру, облачность и осадки в выбранной точке. Теперь в приложении для iOS доступен прогноз — можно нажать на кнопку погоды и узнать, какой будет погода в интересующем месте. Это облегчает планирование поездок и прогулок: пользователи могут выбрать оптимальный транспорт или заранее подготовиться к дождю, взяв зонт.

Подробный прогноз погоды на ближайшие 12 часов и 7 дней можно открывать прямо из виджета. Приложение покажет температуру, облачность, осадки и другие явления. Функция будет развиваться — в дальнейшем 2ГИС не только покажет прогноз погоды, но и подскажет пользователям, как одеться и что взять с собой, на чём лучше добираться в выбранную локацию и стоит ли вообще туда ехать.