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Берёзкин Максим


26.03.2025 2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Ярославле и Рыбинске 1
15.11.2024 Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1
12.08.2024 «2ГИС» включил сверхдетальные дороги на картах 20+ городов — теперь и на экранах авто с CarPlay и Android Auto 1
26.04.2024 «2ГИС» представил маршруты на электричках и сверхдетальные дороги 1
13.10.2023 На картах «2ГИС» появились трёхмерные развязки, мосты и туннели 1
06.10.2023 ​2ГИС улучшил отображение геопозиции на iOS в Москве 1
27.05.2015 2ГИС обновил поиск общепита 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Берёзкин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 302 6
Google LLC 11876 1
Apple Inc 12191 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Сочи Парк 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 2102 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 144 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1783 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4637 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12623 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24724 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7010 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28080 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25677 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51642 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21481 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 802 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12571 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13912 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 993 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7363 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1169 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11243 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2926 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7230 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1279 1
Оповещение и уведомление - Notification 4741 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10054 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9266 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2260 1
Google Android 14137 6
Apple iOS 7890 5
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 58 3
Google Play - Google Store - Android Market 3321 2
Apple - App Store 2913 2
Google Android Auto 35 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7133 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 232 1
Google Android Package Kit - APK 190 1
Салов Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4010 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3158 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3027 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 927 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2778 3
Россия - СФО - Новосибирск 4358 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1997 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1588 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17246 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1499 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1028 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1156 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1132 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52352 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1593 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 329 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 614 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 648 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1525 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 873 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 467 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 98 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Европа 21852 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18871 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 594 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4416 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5237 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 45 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2430 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 117 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1595 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1725 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 675 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2707 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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