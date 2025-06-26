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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чебатков Евгений


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Навигатор 2ГИС заговорил голосом Гузеевой 1
21.02.2022 Финансовые и операционные результаты компании «Ситилинк» за 2021 год 1
28.09.2021 «Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чебатков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 659 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14692 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7872 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7547 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6155 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 577 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12450 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1321 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2508 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 448 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3141 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11675 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12479 1
Google YouTube - Видеохостинг 2828 2
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Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
Михеева Алла 3 2
Славинский Михаил 13 2
Галустян Михаил 3 1
Дедов Александр 8 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 871 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1623 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 285 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 306 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 104 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1165 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1066 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2766 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 256 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 44 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5052 2
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 58 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6116 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8028 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 161 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5773 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2588 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1501 1
Дача - дачники 918 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3070 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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