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Гузеева Лариса
УПОМИНАНИЯ
Гузеева Лариса и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14380 1
|Apple iOS 8026 1
|Чебатков Евгений 3 1
|Дроздов Николай 6 1
|Гаврилов Андрей 3 1
|Берёзкин Максим 11 1
|Заруцкий Константин 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
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