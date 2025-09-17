Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика

В течение отпускного сезона с мая по август два млн километров проехали туристы по Краснодарскому краю на автомобилях. Статистика BelkaCar говорит о том, что рост спроса на подобные поездки вырос на 13% год к году. Также Краснодарский край стал вторым самым «смотрящим» регионом в летний сезон по итогам данных от онлайн-кинотеатра KION. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

К выходу сериала «Виноград» с Павлом Прилучным в главной роли, онлайн-кинотеатр Kion и каршеринг BelkaCar провели совместное исследование и выяснили самые популярные локации и любимый контент у туристов, приезжающих в Краснодарский край.

Самая посещаемая достопримечательность региона – Парк «Краснодар» или Парк Галицкого (52,3%, рост +10%) – более половины пользователей, которые совершали долгие поездки, посетили эту локацию.

Четверть туристов (23,5%, рост +17%) отправляется на пляжи Геленджика – одного из ключевых курортов края. Город популярен среди автомобильных туристов, а федеральная трасса М-4 «Дон» обеспечивает удобный подъезд к курорту.

Еще одно культовое место для любителей природного туризма – Гуамское ущелье (8,7%). Популярность локации стабильно высока благодаря уникальным пейзажам. Путь включает горные участки, что само по себе привлекает многих автолюбителей. А зона драйвинга BelkaCar позволяет доехать туда и перевести аренду в режим ожидания на время пешего путешествия. Завершить аренду в Гуамке не получится.

Новороссийск – еще один крупный город и порт, привлекающий туристов красивой набережной и близостью к Абрау-Дюрсо (7%).

Озеро Сукко, которое еще имеет название Кипарисовое озеро – место для лучших фото из отпуска. Посетителей встречает живописный водоем, который славится своими уникальными кипарисами, растущими прямо из воды. Находится недалеко от Анапы, зона драйвинга позволяет добраться и припарковать автомобиль, но завершить аренду не получится.

Среди отдыхающих в Дагомысе, Сочи или Лоо и любителей необычных природных ландшафтов популярностью пользуются Дагомысские корыта или Озера Любви – один из живописных уголков Сочи на берегу реки Шахе (5%).

Последняя в списке достопримечательность пользуется спросом у подготовленных туристов, джипперов и любителей треккинга – природный парк Маркотх (3,5%). Множество смотровых площадок, парк «Олимп» и колесо обозрения, сафари-парк и канатная дорога – вот лишь некоторые локации, которые обязательно стоит посетить.

Если говорить про потребление контента в сезон отпусков, то Краснодарский край занял второе место среди самых «смотрящих» регионов России, опережая Санкт-Петербург и уступая лишь Москве. Среди самых просматриваемых тайтлов в Краснодарском крае: криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным; комедия «Театральная зона» с Никитой Кологривым; фильм «Кракен» с Александром Петровым; антигламурная комедия «Нереалити» с Ольгой Дибцевой; комедия «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.

Суммарное время, затраченное на контент в регионе, выросло на 40%, а средняя продолжительность просмотра – на 20%. Это говорит о росте интереса к контенту в сезон отпусков и увеличении количества туристов в Краснодарском крае. Данные приведены по сравнению периодов май-август 2024 и 2025 гг.