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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177587
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Заруцкий Константин


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Навигатор 2ГИС заговорил голосом Гузеевой 1
01.09.2022 Российского «убийцу» YouTube не пускают на iPhone. Приложение на две недели «зависло» у бюрократов Apple 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Заруцкий Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 292 1
Google LLC 11987 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4199 1
Apple Inc 12300 1
Samsung Electronics 10390 1
Yandex - Яндекс 7838 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12463 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10878 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7861 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2989 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2996 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5183 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 800 1
Google YouTube - Видеохостинг 2824 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7187 1
Apple iPad 3888 1
Google Android 14339 1
Apple iOS 8002 1
Google Play - Google Store - Android Market 3361 1
Apple - App Store 2945 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1846 1
Apple Pay 498 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Украина 7683 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3576 1
SimilarWeb 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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