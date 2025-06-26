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Заруцкий Константин
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Навигатор 2ГИС заговорил голосом Гузеевой 1
|01.09.2022
|Российского «убийцу» YouTube не пускают на iPhone. Приложение на две недели «зависло» у бюрократов Apple 1
Заруцкий Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 292 1
|Google LLC 11987 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4199 1
|Apple Inc 12300 1
|Samsung Electronics 10390 1
|Yandex - Яндекс 7838 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
|Украина 7683 1
|SimilarWeb 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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