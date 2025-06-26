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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177604
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Дроздов Николай


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Навигатор 2ГИС заговорил голосом Гузеевой 1
26.02.2024 Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику 1
04.12.2023 МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum 1
29.10.2020 Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию 1
09.12.2015 Названы самые кассовые и популярные в России приложения для iPhone и iPad за 2015 г. 1
08.09.2015 «Триколор ТВ» запустил 6 телеканалов российского производства 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Дроздов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4199 1
Apple Inc 12300 1
Coobic.ai 1 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1510 1
Научные развлечения 7 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 336 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 300 1
Airbnb 93 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 94 1
Лента - Сеть розничной торговли 2163 1
Warner Bros. International Television Distribution 279 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 508 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 401 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 245 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9412 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17440 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12642 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3028 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1901 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7861 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2151 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1113 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4693 1
Application store - магазин приложений 1260 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 252 1
Accelerometer - Акселерометр 376 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 547 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 617 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 304 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 1
Data monetization - Монетизация данных 1722 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5716 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1721 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7541 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2996 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2278 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1285 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13934 1
Apple - App Store 2945 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1139 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7187 1
Apple iPad 3888 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 504 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 14 1
Google Play - Google Store - Android Market 3361 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 95 1
МТС Big Data 294 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 90 1
МТС ID - МТС ID KYC 51 1
МТС - NUUM 35 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Нигматулина Екатерина 1 1
Дегтев Геннадий 267 1
Миногарова Мария 4 1
Братчикова Наталья 24 1
Овчинский Владислав 229 1
Поваляев Олег 4 1
Парадеев Александр 1 1
Коваль Юлия 1 1
Смелянский Андрей 1 1
Алмазов Элдос 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 5
Армения - Республика 2331 1
Индия - Bharat 5561 1
Индия - Нью-Дели 86 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 1
Москва - Печатники 135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
Южная Корея - Республика 6744 1
Ирландия - Республика 1018 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3028 1
Канада 4928 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2764 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16801 2
Зоология - наука о животных 2716 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
Английский язык 6761 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1782 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2801 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 960 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 189 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 20 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2091 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1231 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1387 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 985 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1278 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1100 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1314 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11173 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6106 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3068 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 259 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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