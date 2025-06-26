Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дроздов Николай
УПОМИНАНИЯ
Дроздов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Нигматулина Екатерина 1 1
|Дегтев Геннадий 267 1
|Миногарова Мария 4 1
|Братчикова Наталья 24 1
|Овчинский Владислав 229 1
|Поваляев Олег 4 1
|Парадеев Александр 1 1
|Коваль Юлия 1 1
|Смелянский Андрей 1 1
|Алмазов Элдос 1 1
|МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 259 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.