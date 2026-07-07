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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коваль Юлия

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Билайн удвоил средний объем пожертвований на фестивале Run IT 2026 1
04.12.2023 МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коваль Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 227 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3217 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7856 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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